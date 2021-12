iCloud Private Relay ne fonctionnera pas dans certains cas

Alexandre Godard

La fonction mise en place par Apple depuis iOS 15, gratuitement dans le pack iCloud+, baptisée relais privé iCloud en français, vient de recevoir quelques précisions de la part de la marque. Nous savons désormais précisément là où elle fonctionne et, surtout, là où elle est inactive.

iCloud Private Relay est génial mais pas parfait

La fonction iCloud Private Relay (Relais Privé iCloud en français) est une nouveauté lancée par Apple sur iOS 15. Son objectif, vous protéger encore plus que vous ne l'étiez déjà lorsque vous naviguez sur Safari en cachant votre adresse IP, votre activité de navigation... que ce soit aux gérants des sites web ou à Apple lui-même. Une sorte de VPN gratuit à la sauce Apple et dédié à ses clients.

Une fonction qui se trouve pour le moment en bêta le temps qu'Apple peaufine les derniers détails, même si elle reste activable à souhait pour tout le monde et à tout moment. En attendant sa mise en place définitive, Apple a clarifié via un document PDF les services qui ne seront pas éligibles au relais privé iCloud. En gros, Apple nous prévient que sur ces thèmes-là, sa fonction ne protège pas plus qu'en temps normal.



Voici la liste des cas où Private Relay n'agira pas :

Services cellulaires tels que MMS et partage de trafic

Basculer les connexions réseau

Paramètres d'entreprise

Services VPN et certaines configurations de proxy

Même chose mais cette fois-ci, lorsque vous êtes en connexion cellulaire (4G/5G), voici la liste des domaines qui ne seront pas protégés par iCloud Private Relay.

Service de messagerie multimédia (MMS)

Services de téléphonie (XCAP)

Accès au serveur de droits d'accès

Partage du trafic

Messagerie vocale visuelle

N'oublions pas également de préciser que cette fonction de sécurité d'Apple est activable sur un réseau cellulaire comme sur un réseau Wi-Fi. Il est bien évidemment possible de l'activer sur les deux en même temps, à vous de choisir. En revanche, lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, une notification d'alerte vous informe que iCloud Private Relay est temporairement désactivé. Attention aussi à l'utilisation d'un VPN, il empêchera celui d'Apple de fonctionner.



Comme expliqué en début d'article, le fait qu'iCloud Private Relay soit en bêta vous informe que certains bugs peuvent débarquer lors de son utilisation mêmes s'ils semblent minimes au vu de notre expérience.