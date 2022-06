Avec iOS 16, on peut protéger des photos avec Face ID / Touch ID

⏰ Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

C'était une demande de longue date de la part des utilisateurs, souvent comblée par un tweak de jailbreak, l'application Photos permet enfin de verrouiller un album photos à l'aide de votre code d'accès ou de vos données biométriques. Idéal pour ceux qui désirent conserver des clichés à l'abri des regards indiscrets.

Enfin la possibilité de verrouiller ses photos

Alors que Face ID peut enfin fonctionner en mode paysage, la fonctionnalité pour cacher des photos va plus loin avec iOS 16. Maintenant, quand vous marquez une photo comme étant cachée, elle n'est plus seulement retirée de l'album principal, elle est également protégée par votre code d'accès (ou votre biométrie).



Apple a donc coupé l'herbe sous le pied de nombreux tweaks, mais aussi applications qui ont vu le jour sur App Store depuis deux ans. La firme de Cupertino rattrape également Samsung qui propose des dossiers secrets en tant qu'applications standard, spécifiquement pour répondre à ce besoin.



Avec iOS 16, vous n'aurez plus besoin d'une application distincte. L'app Photos elle-même verrouillera automatiquement l'album Caché, mais également les photos récemment supprimées. Par défaut, ces albums nécessiteront Face ID, Touch ID ou le code d'accès de votre iPhone pour y accéder. Si vous préférez désactiver cette nouveauté, rendez-vous dans Réglages > Photos > Utiliser Face ID.





Voilà qui s'ajoute à l'astuce pour détourer une photo et trouver des doublons dans l'app Photos.

Une fonction en plus des photos partagées sous iCloud

Cette fonctionnalité n'a pas été annoncée lors de la conférence d'ouverture de la WWDC 22, alors que Craig Federighi s'est attardé sur les photothèques iCloud partagées pour les familles. À partir d'iOS 16, les utilisateurs pourront créer une bibliothèque familiale avec jusqu'à cinq autres personnes pour partager automatiquement des photos entre eux. L'application Appareil photo vous permettra même d'envoyer des photos directement dans le flux de photos partagé.



iOS 16 sera disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone à partir de l'iPhone X/ 8 dès le mois de septembre, avec la version finale. En attendant, les versions bêtas pour les développeurs vont s'enchainer toutes les deux semaines environ. Consultez la liste complète des nouveautés pour iOS 16.