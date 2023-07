Protéger votre iPhone cet été face à la chaleur, l'eau salée... Les conseils d'iFixit !

Vous connaissez probablement iFixit, une petite entreprise composée de personnes passionnées par la réparation et le démontage de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs... Connu aussi pour son "score de réparabilité" dès qu'un nouveau produit est commercialisé, iFixit est une référence dans l'univers de la réparation. Les experts ont récemment publié un communiqué de presse avec plusieurs recommandations pour protéger son iPhone pendant la période estivale !

Voici ce qu'il faut faire et ne pas faire cet été avec votre iPhone

Les vacances arrivent bientôt et vous comptez emporter partout avec vous votre iPhone pour rester connecté au monde, mais aussi prendre de belles photos et vidéos pour des souvenirs ? Nous avons quelques petites recommandations afin que tout se passe bien pour vous et votre précieux. iFixit a récemment publié un communiqué de presse pour expliquer comment préserver son iPhone pendant l'été, plusieurs informations importantes sont à prendre en compte pour esquiver l'accident et éviter de devoir débourser plus de 1000€ à la rentrée à cause d'une panne.

L'eau salée, c'est très mauvais pour un smartphone

Officiellement, les iPhone comme la majorité des smartphones sous Android vont sous l'eau sans aucun problème, toutefois, il est déconseillé de plonger dans l'eau de mer avec votre smartphone. Vous pouvez le faire dans une piscine, dans un étang, mais pas dans de l'eau salée. Comme l'expliquent les experts d'iFixit, à chaque fois que votre smartphone est en contact avec de l'eau salée (on parle d'une immersion totale sous l'eau), cela peut provoquer des dégâts irréversibles sur les composants électroniques. Si le drame venait à arriver sans que ce soit volontaire, votre iPhone doit être repêché le plus rapidement possible et être rincé avec de l'eau claire tout en étant temporairement éteint.

Le sable est à éviter

L'été, la chaleur, le beau soleil... Vous allez probablement aller à la plage et rester pendant des heures sur votre serviette à bronzer. Comme tout bon geek, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de poster une storie sur Instagram, checker les nouveaux tweets des personnes que vous suivez, regarder les derniers articles sur l'application iSoft...

Faites attention au sable, il faut éviter à tout prix que votre smartphone soit en contact avec du sable, car d'après les experts iFixit, c'est une catastrophe pour le port Lightning/USB-C, les haut-parleurs et les boutons quand du sable vient s'incruster à l'intérieur. iFixit recommande l'utilisation d'un sac hermétique fermé ou remettre immédiatement l'iPhone dans un sac dès que vous avez fini d’en profiter.

La surchauffe liée aux hausses de températures

En ce début juillet, les températures restent plutôt correctes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il fait seulement 24 degrés à Paris et il fera demain 22 degrés. Toutefois, les températures vont rapidement grimper au cours des semaines qui vont venir.

Comme l'explique iFixit, les fortes chaleurs et les composants électroniques ne font pas bon ménage, vous aurez donc pour mission de tout faire pour éviter la surchauffe.



Pour cela, les réparateurs recommandent de supprimer les coques trop épaisses, de désactiver les fonctionnalités non utilisées (Bluetooth, géolocalisation, partage de connexion...) et bien sûr de ne pas mettre votre iPhone 14 Pro Max tout neuf en plein soleil.



Si vous constatez que votre iPhone devient trop chaud et que vous n'arrivez pas à le faire baisser en température, n'hésitez pas à l'éteindre pendant quelques minutes puis de le rallumer quand il aura refroidi. N'oublions pas qu'un smartphone qui surchauffe, c'est systématiquement négatif pour la batterie. La chaleur excessive peut provoquer des réactions chimiques indésirables à l'intérieur de la batterie, ce qui peut entraîner une dégradation plus rapide de ses composants. Cela peut causer une diminution significative de la capacité de la batterie sur le long terme.