iOS 16 bêta 3 revisité : Apple a ajouté le nouveau lecteur de musique

Ce soir, Apple a lancé le programme de bêta d'iOS 16 et d'iPadOS 16 pour les testeurs publics. En parallèle, la firme de Cupertino a aussi mise en ligne sur ses serveurs une nouvelle version de la bêta 3 destinée exclusivement aux développeurs. Dans cette mise à jour, on retrouve un tas de correctifs, mais également l'arrivée d'un lecteur de musique et de sa pochette qui occupe quasiment la totalité de l'écran de verrouillage.

Une nouveauté qui avait été dévoilée lors de la présentation

La particularité du programme de bêta d'Apple, c'est que les nouveautés ne sont pas ajoutées toutes en même temps, Apple le fait de manière progressive au cours des nouvelles bêtas qui débarquent tout l'été, les unes après les autres.

Les développeurs ont pu remarquer ce soir une nouvelle façon d'afficher la musique en cours sur l'écran de verrouillage de l'iPhone. Les pochettes d'album sont montrées en gros au centre de l'écran et un petit lecteur audio apparaît en dessous pour faciliter le contrôle de la lecture et de l'AirPlay.

Image 9to5mac

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, la pochette de l'album détermine la couleur de l'arrière-plan de l'écran de verrouillage, un effet vraiment moderne que vous apprécierez à coup sûr, une fois iOS 16 installé sur votre iPhone !

À noter que la réduction du lecteur n'est pas forcément simple à trouver, d'après les développeurs qui ont pu tester cette nouvelle interaction, pour diminuer le lecteur et revenir à votre fond d'écran par défaut, il est nécessaire d'appuyer sur le bord inférieur de l'écran.



Autre détail qui avait été révélé lors de la présentation, Apple a fait le choix de supprimer la barre de volume dans le lecteur de musique qui figure sur l'écran de verrouillage. Les développeurs ont probablement réalisé ce choix pour réduire l'épaisseur du lecteur, ce qui offre une meilleure intégration en dessous de la pochette.

Avec iOS 16, vous serez donc invité à utiliser les boutons physiques de volume situés sur le côté gauche de votre iPhone ou de demander à Siri de gérer le volume.