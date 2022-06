Des iPad Pro M2 2022 avant le modèle 14 pouces en 2023 ?

⏰ Hier à 19:01

Medhi Naitmazi

Réagir



Cette semaine, l'analyste Ross Young a confirmé qu'Apple prévoyait de sortir un iPad Pro plus grand pour le début de l'année 2023. Ce modèle doté d'un écran de 14,1 pouces hériterait d'une dalle miniLED 120 Hz comme les iPad Pro M1. Mais avant cela, Mark Gurman pense qu'Apple renouvellera tout de même sa gamme actuelle avant la fin de l'année.

Des iPad Pro M2 avant la fin de l'année

Dans sa dernière édition de la newsletter "Power On", le journaliste de Bloomberg affirme qu'un nouvel iPad Pro est attendu pour la fin septembre ou le mois d'octobre. Ce serait assez étrange puisque l'appareil a été renouvelé en 2021 et que les rumeurs évoquent du changement pour 2023.

Cela dépend de la façon dont vous définissez 'bientôt'. Si bientôt est septembre ou octobre, alors oui. Et je suis impatient de le voir arriver. Mon iPad Pro 2020 avec un A12Z montre déjà son âge (étonnant comment cela fonctionne) - et il ne prend pas en charge les dernières fonctionnalités multitâches. En fait, j'ai chargé iPadOS 16 sur mon iPad Pro et je ne trouve vraiment rien de nouveau. Pour le prochain iPad Pro, attendez-vous à des puces M2, à un chargement sans fil et à des mises à niveau du système de caméra.

Depuis plusieurs mois, plusieurs rumeurs ont fait surface autour d'une mise à jour de l'iPad Pro en 2022. Bien que la technologie miniLED ne soit toujours pas attendue pour le modèle 11 pouces, il y a une poignée de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur la tablette. En premier lieu, la puce M2 que l'on a découverte à la WWDC 22 et qui équipera les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 2022. Ensuite, on parle avec insistance de la recharge sans fil grâce à un dos en verre. Et pour finir, un nouveau module de caméra avec pourquoi pas le capteur principal de l'iPhone 14 Pro qui devrait monter à 48 Mpx.



Si nous restons dubitatif sur une double séquence "iPad Pro" entre fin 2022 et 2023, en revanche, la volonté d'Apple est clairement de miser sur ses tablettes dans le monde professionnel avec un iPadOS 16 qui rapproche enfin le Mac et l'iPad, notamment avec Stage Manager. D'ailleurs, cette fonctionnalité multitâche requiert un iPad M1 minimum...



Reste à savoir si l'iPad Pro 11 pouces sera numériquement remplacé par l'iPad Pro 14 pouces, pour laisser place à l'iPad Air 5 qui est très proche en termes de performances.