Le scanner LiDAR amélioré se confirme sur les iPhone 15 Pro

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à venir plus tard cette année seraient toujours dotés d'un scanner LiDAR, mais celui-ci serait amélioré et fourni par Sony.



Dans une note de recherche partagée avec leurs investisseurs et vue par MacRumors, les analystes de Barclays, Blayne Curtis et Tom O'Malley ont déclaré que le géant japonais pourrait fournir la majorité, voire la totalité, des composants du scanner LiDAR pour les modèles iPhone 15 Pro lancés plus tard dans l'année.

Un LiDAR fourni par Sony

Sony pourrait s'approprier la majorité, voire la totalité, des parts du capteur orienté vers le monde dans les modèles de cette année, en fournissant un module, un VCSEL, un récepteur et un pilote. Il s'agit d'un vent négatif pour LITE et COHR, que nous considérons comme probable.

Le mois dernier, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a déclaré que Sony remplacerait Lumentum et WIN Semiconductors en tant que fournisseur exclusif de composants de scanner LiDAR pour les iPhone 15 Pro. Ming-Chi Kuo a déclaré que la solution de Sony est plus économe en énergie et pourrait permettre au scanner LiDAR d'offrir de meilleures performances, ou des performances égales avec un impact moindre sur la durée de vie de la batterie.

Introduit sur les iPhone 12 Pro en 2020, le scanner LiDAR peut mesurer la distance et capturer des informations sur la profondeur, et le matériel devrait rester exclusif aux modèles "Pro" en 2023. Un tel capteur amélioré pourrait être bénéfique aux applications de réalité augmentée, aux photos en mode nuit et à l'autofocus de l'appareil photo.



Parmi les autres caractéristiques de l'iPhone 15 Pro évoquées par les rumeurs, citons une puce A17 Bionic, un port USB-C, un cadre en titane avec des boutons capacitifs, des bords plus fins autour de l'écran, le WiFi 6E ou encore de nouveaux coloris.