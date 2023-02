Sony va s'occuper des composants Face ID de l'iPhone 15 Pro

Apple aurait décidé de faire confiance à Sony pour la fabrication des composants Face ID du futur iPhone 15 Pro. D'après les infos de Kuo, Sony aurait une méthode plus efficace que les partenaires actuels. Explications.

Sony entre dans la danse

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait changer de fournisseur pour les composants Face ID. Pour la gamme iPhone 15 Pro - Pro Max, c'est Sony qui serait l'heureux élu. Le géant japonais offrirait des "avantages technologiques" qui permettent de réduire la consommation d'énergie et par conséquent qui sont bénéfiques pour la durée de vie de la batterie.



De plus, il serait possible d'offrir des meilleures performances ToF tout en conservant la consommation d'énergie actuelle. Une très bonne nouvelle pour la partie réalité augmentée par exemple et le capteur LIDAR qui pourrait une nouvelle fois être amélioré.

Si l'info est confirmée, il faudra également s'assurer que l'auteur de la PS5 est capable de gérer une telle demande. Chaque année, des millions d'iPhone Pro sont vendus à travers le monde. Si tout fonctionne comme prévu, Sony pourrait continuer à grappiller des parts de marché à ses concurrents comme Lumentum et Win Semi dans les années à venir.



Sur la gamme iPhone 14, on estime que Lumentum/Win Semi est à l'origine de 50 % des composants Face ID. Plus simplement, un iPhone 14 sur deux possède des composants Face ID qui proviennent de ces entreprises. Kuo estime que cette première étape ferait diminuer ce chiffre entre 30 % et 40 %, soit une baisse située entre 10 % et 20 %.