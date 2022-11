L'iPhone 15 utilisera un nouveau capteur photo de Sony doué en basse lumière

Les prochains modèles d'iPhone 15 d'Apple seront équipés des tout nouveaux capteurs d'image de pointe de Sony, selon un rapport du Nikkei Asia.



Par rapport aux capteurs standard, le composant de Sony double le signal de saturation dans chaque pixel, ce qui lui permet de capturer davantage de lumière pour réduire la sous-exposition et la surexposition. Nikkei affirme qu'il est capable de mieux photographier le visage d'une personne, même en cas de fort contre-jour, par exemple.

Une amélioration notable des clichés sur iPhone 15 Pro

Concrètement, Sony utilise une architecture de semi-conducteurs qui place les photodiodes et les transistors dans des couches distinctes, ce qui permet d'augmenter le nombre de photodiodes. On ne sait pas encore si tous les modèles d'iPhone 15 utiliseront la nouvelle technologie de capteur, ou si Apple la limitera aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 ultra, les modèles haut de gamme.

À l'heure actuelle, les rumeurs suggèrent que l'iPhone 15 Pro aura plusieurs caractéristiques exclusives qui ne seront pas disponibles dans les modèles d'iPhone 15 standard, y compris une puce A17 gravée en 3 nm, un port USB-C, 8 Go RAM et, surtout, une technologie de caméra zoom mise à jour.



Apple travaille sur un téléobjectif périscopique qui améliorera les capacités de zoom optique de l'iPhone 15 Pro, permettant de grossir jusqu'à 10x sans perte de qualité, de quoi égaler certains smartphones Android qui sont déjà sur le marché.



La technologie de capteur d'image Sony décrite ici serait probablement utilisée pour le capteur grand angle qu'Apple considère comme l'appareil photo principal de l'iPhone, car Apple utilise généralement une technologie différente pour chaque objectif.



D'après vous, une amélioration sur les prises de vue en basse lumière est un argument suffisant pour vendre des iPhone 15 Pro à tous les clients Apple, même ceux qui ont un iPhone 14 Pro ?