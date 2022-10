Finalement pas de capteur photo 8P pour les iPhone 15 Pro ?

La rumeur veut que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de l'année prochaine soient dotés d'un certain nombre d’évolutions autour de l'appareil photo, en partie en raison de l'objectif apparent d'Apple de différencier davantage ces derniers des modèles de base. Cependant, un nouveau rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo indique que les plans du constructeur ont été modifiés sur cette partie.

Pas de capteur à 8 éléments

Dans un tweet, Kuo a déclaré que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ne seront finalement pas équipés d'une nouvelle caméra arrière "8P", ou huit lentilles en plastique. Et ce, malgré les rapports antérieurs d'autres sources affirmant le contraire.



"8P" fait ici référence au nombre d'éléments dans l'objectif, donnant à l'iPhone 15 Pro un élément optique supplémentaire par rapport à l'iPhone 14 Pro qui est doté de capteurs "7P". Il y a des avantages et des inconvénients à ajouter des éléments à un objectif, mais lorsqu'un fabricant le fait, cela est généralement dans le but de réduire la distorsion, ce qui est particulièrement important dans les objectifs grand angle, soit le capteur principal des iPhone.

Un objectif périscopique

Malgré le fait que les modèles iPhone 15 Pro pourraient ne pas obtenir cette nouvelle mise à niveau de l'appareil photo, il y a toujours un changement plus important en préparation pour l'iPhone 15 Pro Max en particulier : un objectif périscopique. Ce nouveau composant serait exclusif à la version grand écran de l'iPhone 15 Pro, qui pourrait s'appeler iPhone 15 Ultra l'année prochaine.



Pour mémoire, les objectifs périscopiques reposent sur un prisme qui réfléchit la lumière vers plusieurs lentilles internes à 90 degrés par rapport au capteur de l'appareil photo. Cela permet à la longueur de l'objectif d'être beaucoup plus longue qu'un téléobjectif, ce qui donne un bien meilleur zoom optique. Le téléobjectif des iPhone 14 Pro n'offre qu'un zoom optique 3x et un zoom numérique 15x.



À titre de comparaison, le Galaxy S22 Ultra de Samsung dispose déjà d'un périscope qui permet un zoom optique 10x et un zoom numérique jusqu'à 100x. Selon plusieurs sources, Apple pourrait opter pour un zoom optique 5x sur des iPhone 15 Pro.

Les autres nouveautés des iPhone 15

Pour le reste, on s’attend au passage à l’USB-C sur toute la gamme, à une Dynamic Island sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, une puce A17 en 3 nm pour les « Pro » et à un changement de design plutôt important pour marquer le coup. Les téléphones Apple 2023 sont d’ailleurs déjà très attendus, certains Apple Store bloquant déjà la possibilité de prendre des vacances à la rentrée scolaire de septembre prochain.