iOS 16 : nouvelles possibilités et certification MFI pour les accessoires avec puce U1

Dans le cadre de la WWDC 22 le mois dernier, Apple a annoncé qu'iOS 16 permettra aux accessoires tiers intégrant une puce U1 d'interagir avec les applications de l'iPhone, même lorsque l'application est en cours d'exécution en arrière-plan, permettant ainsi de nouvelles "expériences utilisateur mains libres."

Qorvo dévoile une nouveauté d’Apple

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, le fabricant de puces Qorvo a déclaré que cette nouvelle fonctionnalité permettra aux accessoires équipés de la puce U1 de fonctionner en tandem avec les applications d'iOS 16 pour déclencher des actions en temps réel basées sur votre localisation précise, comme allumer des lumières ou diffuser de la musique lorsque vous entrez dans une pièce, même si vous n'utilisez pas activement les applications à ce moment-là.

Qorvo a également annoncé que ses puces Ultra Wideband sont désormais certifiées par le programme MFi d'Apple, ce qui devrait ouvrir la voie à des accessoires U1 certifiés MFi par des marques tierces. Les fabricants d'accessoires peuvent utiliser les puces de Qorvo pour créer des accessoires compatibles avec les modèles d'iPhone et d'Apple Watch équipés de la technologie U1.



Les accessoires d'Apple offrent également des expériences précises et directionnelles. Par exemple, les utilisateurs peuvent tenir un iPhone équipé de la technologie U1 près d'un HomePod mini pour "transférer" la lecture de musique, avec des effets visuels, sonores et haptiques. Les iPhones équipés de la technologie U1 peuvent également profiter de la fonction Precision Finding qui facilite la localisation d'un AirTag.



Intégrée aux modèles d'iPhone 11 et plus récents, aux modèles d'Apple Watch Series 6 et plus récents, au HomePod mini et à l'AirTag, la puce U1 d'Apple utilise la technologie Ultra Wideband pour une perception spatiale ultra-précise à courte distance. Idéale pour localiser un élément à la maison par exemple.