Après la production, place à l'expédition des iPhone 15

Pour rappel, Kuo estime dans le même temps que l'iPhone 15 Pro Max (Ultra) pourrait sortir uniquement à partir du début du mois d'octobre. Un retard lié comme souvent aux problèmes des chaînes d'approvisionnement. Côté chiffres, Kuo semble optimiste. Il voit 80 millions d'iPhone 15 expédiés pour un total de 250 millions d'iPhone envoyés en 2024. Un chiffre qui permettrait à Apple de dépasser les 220 millions d'unités de Samsung sur l'année 2023 et de faire d'elle la marque qui vend le plus de smartphones dans le monde. Cela pourrait même arriver dès 2023 si Apple garde le rythme.

