La moitié des composants de l'iPhone fabriqués en Inde pose problème

Un nouveau rapport interne affirme qu'Apple "se prend les pieds dans le tapis dans ses efforts pour augmenter la production en Inde", notamment en raison de taux de rendement très faibles et un manque de prise de conscience qui ternisse le tableau dans le pays. La firme de Cupertino mise pourtant énormément sur ce marché pour la production et la vente d'iPhone.

Apple veut reprendre la main

Depuis un peu plus de deux ans, la société encourage ses partenaires de fabrication à investir de l'argent et des ressources dans le pays afin de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en tant que base de fabrication. Cependant, le rapport indique que "l'expérience de ces derniers mois a démontré l'ampleur du travail à accomplir dans le pays", ce qui laisse supposer un état des lieux quelque peu catastrophique. Le Financial Times explique qu'Apple a envoyé des concepteurs et des ingénieurs de Californie et de Chine pour tenter de redresser la barre en Inde.

Problèmes de démarrage de la production d'iPhone en Inde

Selon le rapport, dans une usine de boîtiers située à Hosur, "à peine un composant sur deux sortant de la chaîne de production est en assez bon état pour être finalement envoyé à Foxconn", ce qui est à des années-lumière de l'objectif de zéro défaut fixé par Apple.



Outre ce rendement ridicule, la source indique qu'au moins un ancien ingénieur d'Apple informé de la question a déclaré qu'il n'y avait "tout simplement pas de sentiment d'urgence" pour les opérations en Inde. Certaines tâches effectuées en moins de 24 heures par les partenaires chinois peuvent ici prendre plusieurs semaines.



L'expansion d'Apple en Inde est entravée par "la logistique, les tarifs et les infrastructures", les ingénieurs d'Apple étant parfois logés à deux heures de distance des usines où ils travaillent.

Des raisons d'y croire

Le rapport reste cependant optimiste, affirmant que les perspectives d'Apple dans la région sont excellentes et qu'elle prévoit une expansion encore plus importante dans le pays. Apple n'a cessé d'accroître sa dépendance à l'égard de l'Inde. L'iPhone 12 a été le premier haut de gamme à être fabriqué dans le pays, plusieurs mois après sa sortie. Cet écart a été réduit avec l'iPhone 13, et les iPhone 14 sont fabriqués en Inde depuis fin septembre, soit à peine quelques jours plus tard que les modèles chinois.



L'élargissement de la production d'Apple à l'Inde (et au Vietnam) est une excellente nouvelle pour les consommateurs, car cela diminue la dépendance envers la Chine et donc réduit le risque de perturbations sur la chaîne d'approvisionnement. De quoi éviter de répéter ce les problèmes de stocks des iPhone 14 Pro avec la future gamme iPhone 15 à venir en septembre.