Certains nouveaux iPhone 15 Pro sont défectueux (peinture, écran)

Depuis ce matin, Apple commercialise officiellement ses nouveaux iPhone 15, ce qui signifie que des centaines de milliers, voire des millions de téléphones arrivent chez les clients. Comme à chaque lancement, il y a quelques couacs. Après les problèmes de démarrage, l'iPhone 15 étant bloqué sur la pomme, voici les soucis de finition. Plusieurs personnes ont partagé des photos montrant une coloration non uniforme et / ou un écran mal collé au châssis. Aïe !

Aujourd'hui marque la date de sortie des tant attendus iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cependant, les premiers grains de sable s'immiscent déjà dans la machine à cash.

Après avoir identifié une anomalie technique liée à la version iOS 17, préinstallée sur ces nouveaux modèles et entrainant un blocage, Apple est désormais confronté aux problèmes de fiabilité de sa chaîne de production. La première fournée ne serait pas exemplaire, un employé de Foxconn expliquant qu'il s'attend à ce que "le premier lot ait beaucoup de machines défectueuses".



L'information a d'abord été partagée par Majin Bu, un leaker très prolifique ces derniers temps. Il a accompagné son message de plusieurs photos attestant des problèmes de qualité sur les premier iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 ne semble pas forcément touché, ce qu'il faudra confirmer.

It appears that some units of the iPhone 15 Pro are defective. The coloring was not applied evenly, furthermore the screen seems not to be perfectly aligned with the edges pic.twitter.com/krzhz4gv4f