iOS 18 serait déjà en version finale avec la bêta 7

Hier soir, Apple a mis à la disposition des développeurs la bêta 7 d'iOS 18. En toute logique, on pouvait s'attendre à une bêta 8, voire une bêta 9 avant la version finale à venir mi-septembre. Cependant, selon un nouveau message sur X de Mark Gurman, Apple aurait déjà scellé le nouveau firmware.

Peu après la publication d'iOS 18 bêta 7, le journaliste de Bloomberg a expliqué sur X (ex Twitter) :

The latest iOS 18 seed, I’m told, is final other than features tied to the new hardware. https://t.co/qxP07C8Jhl