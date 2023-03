Wedbush relève le prix de l'action AAPL cible à 190 dollars

Invoquant des signes de reprise de la demande d'iPhone en Chine, de nouveaux produits attendus et une hausse anticipée des services, Wedbush a de nouveau relevé son objectif de cours pour l'action Apple, AAPL.



Au début de l'année 2023, Wedbush avait abaissé son objectif de cours de 200 à 175 dollars, estimant que si Apple était en position de force, elle était confrontée à un contexte économique incertain. À la suite des derniers résultats financiers d'Apple en février (pourtant en légère baisse), Wedbush a relevé son objectif de cours à 180 dollars, et l'a de nouveau relevé à 190 dollars.

La bourse tend les bras à Apple

Dans une note aux investisseurs consultée, Wedbush décrit Apple comme étant désormais "un navire de Cupertino stable dans des eaux macroéconomiques agitées".

La description et la hausse du prix font suite aux vérifications auprès de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone en Asie :

Nos vérifications de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone en Asie ont été positives, avec une légère hausse de la demande en Chine et un net rebond de la demande dans cette région clé après décembre

Les analystes de Wedbush disent également qu'il n'y a aucun signe de réduction significative de la production de l'iPhone, "ce qui est un bon signe qui montre une courbe de demande stable sur l'iPhone 14 Pro, le produit phare".



Pour ce qui est de l'avenir, Wedbush estime qu'un certain nombre de leviers sont potentiellement disponibles pour Apple. Il s'agit évidemment du lancement d'un casque AR/VR "d'ici l'été", et "le dévoilement d'un plan d'abonnement matériel". Sans oublier "quelques nouveaux lancements de matériel sur la ligne de produits Mac". L'analyste fait ici référence au MacBook Air M3, au Mac Pro M2 Ultra ou encore à l'iMac M3.



Wedbush prédit également que les activités de services du constructeur américain devraient s'accélérer au cours de l'exercice prochain, à la faveur de l'arrivée de plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs d'iPhone au cours des 15 derniers mois.

La base installée en or d'Apple crée plus de stabilité dans ce contexte macroéconomique incertain et reste un élément clé de notre thèse haussière.

En somme, l'avenir est toujours aussi radieux pour Apple, ce que peu de grandes entreprises technologiques peuvent affirmer en 2023. Concrètement, Wedbush dit que si vous avez un peu d'argent à investir en bourse, faites-le sur AAPL.