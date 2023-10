Tim Cook vend 511 000 actions AAPL pour 41,5 millions de dollars

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a empoché un joli pactole de plus de 41,5 millions de dollars après impôts cette semaine, simplement en vendant 511 000 actions AAPL. Ce nombre est exactement celui qu'il a reçu dans le cadre d'un bonus basé sur les performances de l'entreprise, en plus de son salaire annuel.

Des sommes vertigineuses

La récompense en actions a été déterminée sur la base du rendement total pour les actionnaires d'Apple par rapport aux autres sociétés du S&P 500 entre le premier jour de l'exercice fiscal 2021 d'Apple et le dernier jour de l'exercice fiscal 2023 d'Apple. Sur la base de ce critère, Apple s'est classée au 141e rang sur les 480 entreprises que compte le S&P 500.

Si vous vous inquiétez pour les finances de Moniseur Cook, sachez qu'il possède encore près de 3,3 millions d'actions d'Apple à la suite de la vente, comme l'indique le dépôt publié par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.



Cook a reçu 73 010 unités d'actions restreintes supplémentaires, dont un tiers sera acquis le 1er avril de chaque année en 2026, 2027 et 2028. Il a également reçu 219 030 unités d'actions restreintes basées sur la performance qui devraient être acquises le 1er octobre 2026, mais ce montant est susceptible d'être modifié en fonction du prochain indice S&P 500 d'Apple. Des sommes folles qui doivent être mises en regard du travail accompli et des plus de 160 000 employés de la firme à travers le monde. Un salaire comparable aux plus grands joueurs de football ou de basket-ball, mais avec une responsabilité incomparable.



Pour mémoire, Tim Cook est PDG d'Apple depuis 2011 et travaille dans l'entreprise depuis 25 ans. C'était un très proche de Steve Jobs qui l'avait proposé au conseil d'administration pour lui succéder (se sachant condamné par un cancer du pancréas).