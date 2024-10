Tim Cook vend près de 200 000 actions AAPL

Le PDG d'Apple, Tim Cook, vient de vendre la bagatelle de 196 410 actions de la société, d'une valeur totale d'environ 33,2 millions de dollars sur la base du prix de vente moyen des transactions, selon une déclaration de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Après impôts, Cook a récupéré près de 16,4 millions de dollars, soit environ la moitié. Oui, il n'y a pas que la France qui taxe les plus-values boursières.

Un petit bonus de printemps

M. Cook a reçu toutes les actions qu'il a vendues cette semaine sous la forme d'une attribution d'actions basée sur la performance. Comme d'autres cadres supérieurs d'Apple, il dispose d'un plan de négociation prédéterminé pour vendre des actions de la société, conformément aux lois sur le délit d'initié. Ceci explique donc pourquoi Cook n'a pas besoin de faire attention à la date de vente. En effet, à l'heure actuelle, l'action AAPL n'est pas au mieux (168 dollars contre 199 dollars il y a quelques semaines).

Mais que représentent 200 000 actions pour le successeur de Steve Jobs ? Rien, le flamboyant patron possède encore près de 3,3 millions d'actions AAPL, malgré des ventes de masse régulières. La dernière datait de fin 2023, avec 511 000 actions vendues. Il faut dire qu'il en a engrangé un sacré paquet depuis 2011 et sa prise de position. Il lui reste donc un peu plus de 500 millions de dollars en actions, sans compter son salaire et ses primes qui oscillent autour des 100 millions par an.



Mais l'argent n'est pas l'objectif de Cook qui avait dit il y a quelques années qu'il donnerait toute sa richesse. Il n'a pas d'enfant et fait simplement plaisir à ses proches, dont son neveu.