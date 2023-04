Samsung avertit d'une baisse historique de ses bénéfices sur T1 2023

Samsung a préparé le terrain auprès des investisseurs en avertissant que ses bénéfices vont chuter de manière spectaculaire. La firme coréenne a mis en garde contre la chute de ses bénéfices et prévoit de réduire sa production de puces mémoire, d'après le le Korea Herald. La société prévoit de gagner seulement 600 milliards de wons (418 millions d'euros) pour le premier trimestre 2023, soit une baisse de 96 % par rapport à la même période de l'année dernière et son résultat le plus faible depuis 14 ans. L'entreprise a mis en cause la baisse de la demande de puces mémoire, une situation qui pourrait être un mauvais signe pour l'ensemble de l'industrie technologique.

Une baisse de 96% !

Samsung a déclaré à nos confrères :

Nous nous adaptons pour réduire la production de mémoires à un niveau significatif... en plus de l'optimisation des opérations de ligne qui sont déjà en cours.

L'entreprise a ajouté qu'elle continuerait à investir dans l'infrastructure des salles blanches et à accroître ses dépenses en R&D, car elle prévoit une amélioration de la demande de puces mémoire à moyen et à long terme.

Bien qu'elle soit distancée par la société taïwanaise TSMC dans d'autres domaines, Samsung est le leader mondial de la production de puces de mémoire flash DRAM et NAND, avec des parts respectives de 40,7 et 31,4 %. Ces puces sont utilisées dans toutes sortes d'appareils grand public, des montres aux téléphones mobiles en passant par les ordinateurs portables. L'offre excédentaire de puces mémoire est donc un signe que la demande pour ces produits a considérablement diminué en raison du ralentissement économique mondial actuel.



Ce ralentissement survient peu de temps après l'un des plus grands booms de l'industrie technologique de tous les temps, boosté par la pandémie de COVID-19. Toutefois, depuis la fin de l'année 2021, les prix des mémoires ont chuté, les prix des mémoires DRAM et NAND ayant baissé de 20 et 15 % au cours du seul dernier trimestre. Un point positif pour Samsung a été la vente de son nouveau smartphone Galaxy S23, qui a contribué à augmenter les bénéfices. Elle dévoilera tous les détails dans son rapport officiel sur le premier trimestre civil 2023, qui devrait être publié à la fin du mois d'avril. Apple annoncera ses résultats financiers début mai.