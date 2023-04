Apple annoncera ses résultats pour le 2e trimestre 2023 le 4 mai

Apple a annoncé cette nuit son intention de présenter ses résultats pour le compte du deuxième trimestre fiscal (premier trimestre civil) de 2023 le mois prochain, soit le jeudi 4 mai. L’occasion de voir si l’iPhone 14 se vend toujours aussi bien et quels sont les grandes tendances pour l’iPad, le Mac et les services, notamment.

Rendez-vous le 4 mai

Le rapport sur les résultats et la conférence téléphonique avec les investisseurs qui suivra donneront un aperçu de la période comprise entre janvier et mars, qui est souvent un trimestre plus faible pour Apple après les fêtes de fin d'année. Depuis, Apple a présenté de nouveaux modèles de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, de nouvelles machines Mac mini et le HomePod mis à jour, et ce trimestre a vu l'introduction de l'iPhone 14 jaune.

Apple a une fois de plus refusé de fournir des prévisions pour le trimestre lors de ses résultats du premier trimestre 2023, mais a pour le second 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 97,3 milliards de dollars. Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a déclaré en janvier que, d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires devrait être similaire. Les revenus des services et de l'iPhone seront en hausse, tandis que ceux du Mac et de l'iPad devraient connaître une baisse à deux chiffres en raison du calendrier de sortie des produits. Les clients attendant notamment les écrans OLED qui débarqueront sur iPad en 2024 et un peu plus tard sur MacBook.



Les résultats trimestriels d'Apple seront publiés à 22h30 (heure de Paris), et une conférence téléphonique sera organisée à 23h pour en discuter. Nous couvrirons évidemment tout l’événement en direct.