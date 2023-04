Samsung investit 3 milliards dans la production d'OLED pour les futurs iPad et MacBook

La production de dalles OLED du côté de Samsung s'apprête à connaître une augmentation considérable. La raison tient en un nom : Apple. L'entreprise américaine prépare l'arrivée de nouveaux iPads et MacBooks OLED. C'est dans ce cadre que le concurrent mais partenaire sud-coréen a obtenu le soutien du gouvernement pour un investissement de 3 milliards de dollars dans sa capacité de fabrication de panneaux.



Le premier produit à en profiter devrait être l'iPad Pro, qui avait déjà inauguré le miniLED en 2021.

L'histoire de l'affichage chez Apple

La feuille de route d'Apple en matière d'affichage est claire. La firme a commencé par un écran LCD IPS avec rétroéclairage conventionnel, qui est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhone bas de gamme. Elle a ensuite utilisé l'OLED sur son Apple Watch en 2015, puis sur l'iPhone X en 2017. Puis elle a basculé l'iPad Pro 12,9 pouces vers une dalle LDC avec rétroéclairage miniLED en 2021, puis dans la foulée sur les MacBook Pro M1 Pro / Max.

Le contexte actuel

En janvier dernier, Apple a donné son feu vert au lancement du projet, qui devrait utiliser une technologie OLED plus avancée que celle des marques concurrentes, une technologie tandem à deux couches qui évite les écueils classiques de cette solution, à savoir les brûlures (burn-in) et la faible luminosité. Samsung devrait être le principal fournisseur, LG ayant également reçu des commandes, et BOE, en Chine, étant à la traîne.

Samsung investit 3 milliards de dollars

Reuters rapporte que Samsung se prépare à la transition continue d'Apple vers l'OLED en investissant massivement dans ses capacités de fabrication de panneaux d'affichage.

Samsung Display prévoit d'investir 4,1 billions de wons (3,14 milliards de dollars) jusqu'en 2026 à Asan, en Corée du Sud, pour fabriquer des panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques (OLED) utilisés dans les tablettes et les ordinateurs, a déclaré le ministère du commerce mardi.

Samsung avait précédemment annoncé un plan de développement massif à long terme pour la fabrication de puces, s'élevant à environ 230 milliards de dollars sur 20 ans.



Il est confirmé que l'investissement dans la fabrication de puces bénéficiera du soutien du gouvernement sous la forme d'allègements fiscaux supplémentaires pour l'entreprise. On ne connait pas le détail des avantages concernant le projet OLED massif, mais il est intéressant de noter que ce n'est pas l'entreprise mais le gouvernement qui a fait l'annonce.



Le premier iPad Pro OLED arrivera au cours du premier semestre 2024, tandis que les MacBook Air M3 et MacBook Pro M3 sont censés lui emboîter le pas dans la foulée.