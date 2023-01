Les résultats d'Apple du 1er trimestre 2023 sont cruciaux pour le marché des technologies

L'analyste Daniel Ives, de chez Wedbush Securities, a déclaré dans une récente note aux investisseurs et vue par Ped30.com, que le prochain rapport sur les résultats du fabricant d'iPhone pour son premier trimestre fiscal de 2023, prévu pour le jeudi 2 février, sera le "résultat le plus important" pour le marché des technologies.

Apple est scrutée de près

Ives a rappelé l'année très difficile qui vient de s'écouler :

Après une année de spectacle d'horreur en 2022, nous pensons que les valeurs technologiques sont aussi sous-évaluées que ce que nous avons vu depuis 2009.



2022 a été la pire année que l'industrie mondiale des smartphones ait connue depuis 2013, avec des expéditions qui ont chuté de 18,3 % en glissement annuel entre octobre et décembre seulement.

Apple, qui a longtemps résisté et dont l'action AAPL n'a perdu "que" 30% de sa valeur sur l'année, a été rattrapé par les turbulences de la chaîne d'approvisionnement et des vents contraires de la demande sur la fin de l'année. Au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, historiquement le plus important de l'année pour la société, les expéditions d'iPhone ont diminué de 14,9 % en glissement annuel.



Outre la baisse de la demande des consommateurs, Apple a également été touchée par des perturbations de la production dans la plus grande usine d'iPhone du monde, exploitée par Foxconn à Zhengzhou, en Chine. Les émeutes des travailleurs de l'usine et le ralentissement de la production qui en a résulté auraient coûté à Apple plusieurs millions d'unités d'iPhone 14 Pro au cours du très important trimestre des fêtes, soit plusieurs milliards de CA.



M. Ives poursuit ainsi :

Les résultats les plus importants pour le marché seront ceux d'Apple, qui donneront un aperçu de la demande globale des consommateurs dans le monde entier, tout en donnant un aperçu des problèmes de la chaîne d'approvisionnement en Chine qui commencent à se résorber lentement.

Selon un rapport publié au début du mois, Apple réduit les commandes de composants auprès des fournisseurs pour les AirPods, l'Apple Watch et les MacBooks.



A contrario, la demande pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max reste forte, malgré ces conditions macroéconomiques difficiles.

Sur la base de nos récents contrôles de la chaîne d'approvisionnement en Asie, nous pensons que la demande d'iPhone 14 Pro se maintient plus fermement que prévu.

Pour l'analyste réputé, Wall Street a surtout les yeux rivés sur les commentaires du PDG d'Apple, Tim Cook, concernant les deux prochains trimestres à venir en 2023. Ives s'attend à ce que le géant technologique soit plus prudent dans ses prévisions pour le trimestre de mars.

Avec environ 20 % de sa base installée en or qui n'a pas mis à niveau son iPhone depuis environ 4 ans, nous pensons qu'Apple reste dans une situation unique pour résister à cette tempête économique mieux que ses pairs. Apple va probablement réduire certains coûts sur les bords, mais nous ne nous attendons pas à des licenciements massifs de Cupertino cette semaine.



Réponse jeudi soir en direct sur iPhoneSoft, aux alentours de 22 heures.