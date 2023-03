TSMC est fortement sollicité par les puces 3 nm d'Apple pour iPhone 15 Pro et Macs M3

Selon des sources industrielles, le fournisseur taïwanais TSMC travaille d'arrache-pied pour améliorer sa capacité de production de puces basées sur sa technologie de pointe du processus de gravure en 3-nanomètres, qui devrait faire ses débuts dans l'iPhone 15 Pro de cette année avec le processeur A17 et dans les prochains modèles de Mac équipés de la puce M3.

Apple occupe bien TSMC

DigiTimes rapporte que la capacité de fabrication 5 nm de TSMC a commencé à fléchir en novembre 2022 suite à la réduction des commandes d'Apple, la partie iPhone ayant été réduites de 30 %. Toutefois, le fabricant taïwanais a apparemment été en mesure de maintenir son taux d'utilisation à 70 % ou plus grâce à la soif d'Apple pour le 3 nm :

TSMC continue d'améliorer son taux d'utilisation de la technologie de traitement 3nm, qui devrait approcher les 50 % à la fin du mois de mars, selon les sources. La fonderie augmentera également sa production de processus à 50 000-55 000 plaquettes par mois en mars, Apple étant son principal client.

Les prochains iPhone 15 Pro d'Apple devraient être équipés du processeur A17 Bionic, la première puce maison basée sur le processus 3nm de première génération de TSMC, également connu sous le nom de N3E.

La gravure en 3 nm est censée améliorer l'efficacité énergétique de 35 % par rapport au processus de fabrication N4 de TSMC basé sur le 5nm, qui a été utilisé pour fabriquer la puce A16 Bionic pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max. La technologie N3 offrira également des performances nettement supérieures à celles des puces actuelles fabriquées en 5 nm, probablement des gains de 30 à 40 %.



Du côté du Mac, ce sont les MacBook Air 13 pouces et 15 pouces de nouvelle génération d'Apple qui devraient tous deux en profiter à la faveur de la puce M3, qui devrait également être fabriquée selon le procédé 3nm pour améliorer encore les performances et l'efficacité énergétique. Apple prévoirait également de commercialiser une version actualisée du MacBook Pro 13 pouces équipée d'une puce M3. La puce M2 et ses variantes Pro et Max plus haut de gamme sont construites sur le processus 5nm de deuxième génération de TSMC, souvent appelé, à tord, un processus 4 nm.



Les commandes de nouveaux processeurs d'IA de Nvidia et AMD, ainsi que la nouvelle puce iPhone d'Apple, devraient aider TSMC à éviter de nouvelles baisses d'utilisation des usines au deuxième trimestre.