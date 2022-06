Services Apple : un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars en 2022 ?

Si on revient 10 ans en arrière, pas beaucoup de monde pensait qu'Apple pourrait s'imposer sur le marché des services. Malgré tout, la firme de Cupertino a tenté et rencontre aujourd'hui un grand succès dans le streaming musical avec Apple Music, l'accès aux jeux par abonnement avec Apple Arcade, le fitness en ligne avec Fitness+... La réussite d'Apple dans ce domaine se montre aussi par les résultats financiers qui ne cessent d'augmenter chaque nouveau trimestre !

Jusqu'à 80 milliards de dollars de revenus en 2022 pour le segment des services ?

Jusqu'où iront les services d'Apple ?

Alors qu'Apple arrive désormais à générer d'importants revenus grâce à ses services comme Apple Music, iCloud, Apple Arcade... Les analystes se demandent si Apple peut aller encore plus loin et engendrer toujours plus de chiffre d'affaires sur la catégorie des services. Selon l'analyste Daniel Ives de la société Wedbush, les prévisions sont très positives pour l'année en cours, Apple pourrait annoncer un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars pour ses services.



Bien sûr, tout cet argent ne provient pas que des services de streaming comme Apple Music, Apple TV+ ou Apple Fitness+, mais en grande partie des revenus de l'App Store ou encore des transactions Apple Pay qui sont en constantes évolutions dans le monde.

À travers son rapport, Ives envoie directement un message aux investisseurs qui paniquent sur la perte financière que pourraient provoquer les fermetures d'usines en Chine à cause des confinements répétitifs dans le pays. Ives explique qu'il y a des ruptures de stock, des ventes qui n'aboutissent pas, mais derrière Apple se rattrape énormément grâce à son segment des services.



De plus, l'analyste affirme qu'il y a environ 240 millions de propriétaires d'iPhone répartis partout dans le monde qui n'ont pas encore renouvelé leurs précieux. Ives assure que beaucoup attendent les iPhone 14 pour voir si les arguments seront présents et les convaincront ou non de renouveler leur iPhone. Si Apple arrive à nous impressionner avec cette nouvelle gamme de son smartphone star, les ventes pourraient littéralement exploser et permettre des records historiques sur les résultats trimestriels à venir.



Via