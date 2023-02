Google annonce 76 milliards de dollars sur T4 2022

Alphabet, la maison mère de Google, a emboîté le pas à Apple et a également annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 76 milliards de dollars. Ces données comprennent les mois d'octobre, novembre et décembre, et clôturent l'année fiscale.

Une hausse de 1% seulement

Le chiffre d'affaires d'Alphabet est en hausse de 1% par rapport aux 75,3 milliards de dollars du T4 2021, avec un bénéfice d'exploitation de 18,16 milliards de dollars, mais un bénéfice net de "seulement" 13,62 milliards de dollars pour ce trimestre (contre 20,64 milliards de dollars il y a un an). À titre de comparaison, Alphabet a enregistré un chiffre d'affaires de 69,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 13,91 milliards de dollars au dernier trimestre, ce qui suggère que certains choix ont entamé la marge du géant américain.



Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet :

Nos investissements à long terme dans l'informatique profonde nous rendent extrêmement bien positionnés au moment où l'IA atteint un point d'inflexion, et je suis enthousiasmé par les bonds axés sur l'IA que nous sommes sur le point de dévoiler dans la recherche et au-delà. Le Cloud, les abonnements à YouTube et nos appareils Pixel sont également en plein essor. Nous sommes sur un chemin important pour réorganiser notre structure de coûts de manière durable et pour construire des entreprises financièrement durables, dynamiques et en croissance à travers Alphabet.

Ruth Porat, directrice financière de Google et d'Alphabet.

Notre chiffre d'affaires consolidé du 4e trimestre s'est élevé à 76 milliards de dollars, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente, ou de 7 % en monnaie constante, et à 283 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, en hausse de 10 %, ou de 14 % en monnaie constante. Nous avons un travail important en cours pour améliorer tous les aspects de notre structure de coûts, à l'appui de nos investissements dans nos priorités de croissance les plus élevées pour assurer une croissance rentable à long terme.

Le détail des revenus

Au quatrième trimestre 2022, les revenus publicitaires de YouTube se sont élevés à 7,96 milliards de dollars (contre 8,63 milliards de dollars il y a un an), tandis que la partie Cloud a déclaré 7,32 milliards de dollars (contre 5,54 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021).



"Les autres revenus de Google" - qui comprennent le matériel, le Play Store et les revenus non publicitaires de YouTube - ont rapporté 8,79 milliards de dollars, contre 8,16 milliards de dollars au même trimestre de l'année dernière. C'est



"Les autres paris" de l'entreprise continuent de perdre de l'argent. Cependant, il a rapporté 226 millions de dollars de revenus, contre 181 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Cependant, elle a perdu 1,63 milliard de dollars, contre 1,45 milliard de dollars au même trimestre de l'année dernière.



Alphabet a annoncé qu'elle s'attend pour le premier trimestre 2023 à "des indemnités de départ des employés et des charges connexes de 1,9 milliard à 2,3 milliards de dollars" en raison du licenciement de 12 000 personnes.

En outre, nous prenons des mesures pour optimiser l'espace de nos bureaux à l'échelle mondiale. Par conséquent, nous prévoyons d'encourir des coûts de sortie liés à la réduction de l'espace de bureau d'environ 0,5 milliard de dollars au premier trimestre de 2023. Nous pourrions encourir des charges supplémentaires à l'avenir, à mesure que nous évaluons plus avant nos besoins immobiliers.

Enfin, l'intelligence artificielle :

L'IA étant essentielle à la réalisation de notre mission consistant à mettre nos innovations révolutionnaires dans le monde réel, à partir de janvier 2023, nous mettrons à jour notre information sectorielle relative à certaines activités d'Alphabet dans le domaine de l'IA. DeepMind, précédemment présenté au sein d'Autres paris, sera présenté comme faisant partie des coûts d'entreprise d'Alphabet, reflétant sa collaboration croissante avec Google Services, Google Cloud et "Autres paris". Les périodes précédentes seront refondues pour se conformer à la présentation révisée.

