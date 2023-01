GAFAM : plus de 50 000 licenciements en trois mois !

En ce vendredi matin, nous apprenons que Google va prochainement licencier plus de 12 000 de ses salariés. Cette décision fait suite à la crise économique installée depuis de nombreux mois et qui ne semble pas vouloir s'estomper en ce début d'année 2023.

2023 démarre mal

C'est la crise chez les GAFAM ! Après Meta, Amazon et Microsoft, c'est au tour de Google de supprimer des milliers de postes et de réduire ses effectifs. Après en avoir informé ses salariés, le PDG de la firme de Moutain View a pris la parole publiquement pour annoncer la mauvaise nouvelle.



Au total, ce sont 12 000 postes qui vont être supprimés dans les semaines à venir. Un chiffre important même s'il est bon de rappeler que Google possède plus de 180 000 salariés à travers la planète. Comme ses camarades, le géant américain peine à surmonter la crise économique du moment, comme leurs actions boursières respectives en attestent. On peut également y voir une opportunité pour les géants de dégraisser un peu sans provoquer de mouvement social.

Le PDG, Sundar Pichai, assume l'entière responsabilité de cette délicate décision et note que les deux dernières années ont été exceptionnelles sur le plan économique, mais également sur celui des embauches.



Au total, ce sont plus de 50 000 postes qui vont être définitivement supprimés chez les GAFAM. Seul Apple n'a pas encore craqué, Tim Cook déclarait en fin d'année dernière qu'il allait tout de même ralentir fortement le nombre de nouveaux contrats. En attendant, tous les produits voient leur prix flamber, preuve en est avec le HomePod mini pas plus tard qu'hier.

Récapitulatif des licenciements pour les GAFAM :

Amazon : 18 000 postes

Google : 12 000 postes

Meta : 11 000 postes

Microsoft : 10 000 postes

TOTAL : 51 000 postes

PS : n’oublions pas Twitter qui a supprimé la moitié de ses postes !