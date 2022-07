Tim Cook : "les embauches continuent, il n'y a aucun ralentissement dans les recrutements"

Quand une entreprise interrompt ou ralentit ses recrutements, cela n'est pas toujours quelque chose de positif. Plusieurs rumeurs dans les médias américains sous-entendaient qu'Apple avait activé le levier du ralentissement des recrutements à cause d'une crainte de récession économique. Hier soir, Tim Cook a annoncé aux investisseurs que c'était des rumeurs infondées et que les recrutements continuent, mais d'une manière très délibérée.

Tim Cook rassure les investisseurs

Après chaque rapport financier, Tim Cook organise une grande conférence téléphonique avec les investisseurs et journalistes afin de répondre à toutes les questions qui peuvent faire l’objet d’une inquiétude. Une thématique est rapidement apparue lors de l'entretien avec le CEO d'Apple, celle des embauches.



Depuis le début du mois, des rumeurs sous-entendaient qu'Apple avait considérablement diminué les recrutements au sein du groupe en raison de crainte lié à une récession économique aux États-Unis. Tim Cook a rassuré les participants à la conférence, il n'y a pas de ralentissement des embauches chez Apple.

Toutefois, Tim Cook a tenu à préciser que les recrutements ne se font plus exactement comme avant. Le CEO a déclaré :

Nous prenons des décisions délibérées quant à l'endroit où investir notre argent, mais nous continuons à embaucher, mais nous le faisons de manière très délibérée.

Au sujet des résultats financiers qui sont globalement moyens pour la catégorie Mac, iPad et les Wearables, le CEO d'Apple reconnaît qu'il y a quelques imperfections qu'on ne peut ignorer :

Nous constatons quelques poches de faiblesse ici et là. Mais dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires s'accélère au trimestre de septembre par rapport à la performance de juin en glissement annuel.

Évidemment, Tim Cook admet être satisfait de la hausse de 2% du chiffre d'affaires et des belles performances sur les ventes d'iPhone et la montée en puissance de la catégorie des services qui ne cesse d'impressionner trimestre après trimestre.



