76 milliards de dollars de bénéfices net pour Google en 2021

Il y a 17 min

Android

Alexandre Godard

Réagir



Alphabet (Google) a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2021 et par la même occasion pour l'année entière étant donné qu'elle est terminée. Des milliards, des milliards et encore des milliards pour Google qui n'en finit plus de grimper vers des sommets que l'on pensait inatteignables il y a encore quelques années.

Une moyenne de 20 milliards de bénéfices par trimestre !

Après Apple et ses 124 milliards en seulement trois mois, place à un autre géant du numérique. C'est ce mardi 1er février 2022 que Google a publié ses résultats financiers pour l'année 2021 désormais clôturée.



Sans surprise, marchons sous une pluie de billets comme on en a l'habitude du côté de la firme de Moutain View. Commençons par souligner le bénéfice net de l'année 2021 qui s'élève à 76 milliards de dollars. Un montant colossal surtout lorsqu'on le compare à l'année précédente (2020), 40 milliards. Google (Alphabet) a pratiquement doublé ses gains d'une année sur l'autre, que dire de plus...

Pour ce qui est du quatrième trimestre et donc des trois derniers mois de l'année, on note un chiffre d'affaires de 75.33 milliards dont 20.64 milliards de bénéfice net, autrement dit dans les poches de l'entreprise. Comme c'est le cas depuis des années, le moteur de recherche internet ainsi que les gains qu'il génère avec la publicité en ligne sont les principaux acteurs dans cette course aux billions.



Google a justement surpassé ses ambitions en ce qui concerne les revenus liés à cette fameuse publicité en ligne sur les trois premiers trimestres de l'année. Les analystes estiment que Google devrait posséder un tiers des bénéfices nets générés grâce à la pub sur le web à travers le monde en 2022.



Au-delà des chiffres, une seule chose à retenir, c'est que Google se porte à merveille et que les GAFAM continuent de monter en puissance année après année. De plus en plus de combats sont menés par les gouvernements pour limiter leur influence mais avec de tels résultats financiers, est-ce réellement possible de lutter...