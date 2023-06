App Store : un écosystème à 1000 milliards de dollars en 2022

L'App Store est géniale, et Apple n'a pas fini de le crier haut et fort. Une nouvelle étude parue ce jour fait une nouvelle fois un résumé des chiffres gigantesques créés par la boutique d'applications de la pomme.

Un App Store généreux envers ses développeurs

Via un nouveau rapport économique, Apple nous apprend que l'App Store a généré 1100 milliards de dollars de facturations et de ventes sur l'année 2022. Une augmentation de 29 % en comparaison avec 2021 (868 milliards).



De plus, la firme certifie que plus de 90 % du montant total a été redistribué aux développeurs sans même avoir besoin de payer la fameuse taxe de 15-30 % décriée ces derniers mois. Une taxe que l'Europe semble vouloir abolir à sa manière dès 2024 via le projet de loi DMA-DSA.



Cette étude, financée par Apple elle-même, englobe l'intégralité des transactions effectuées sur sa boutique d'applications et ne se concentre pas uniquement sur les achats d'utilisateurs.

En 15 ans, l'App Store a vu ses téléchargements annuels multipliés par 15 et propose aujourd'hui 123 fois plus d'applications qu'au lancement.

370 milliards de téléchargements d'applications depuis 2008 et un écosystème qui s'est sans cesse perfectionné pour aider les développeurs au quotidien dans leur travail. 650 millions de visiteurs chaque semaine sur toute l'année pour récompenser les développeurs actifs à travers plus de 200 pays.



Les revenus publicitaires sont une part importante à inclure dans le montant final. +22 % aux USA par rapport à 2021 et +49 % en Chine. Dans la catégorie jeux vidéo, on compte pas moins de 220 000 apps contre 3 200 en 2008. Une progression stratosphérique qui confirme le succès mondial du jeu mobile ces dernières années. Enfin, petite mention aux applications de type UBER, livraison de courses/nourriture et voyages. Trois secteurs en forte progression d'une année sur l'autre.



Cette analyse récapitulative ne sort pas aujourd'hui par hasard. Elle a bien évidemment pour objectif de rappeler à tous que l'App Store est un endroit magique pour les développeurs et les utilisateurs juste avant la WWDC du 5 juin prochain.



Une WWDC qui promet mondes et merveilles et qui s'annonce intense et riche en émotions. Pour rappel, après présentations des nouveaux OS, il se pourrait qu'on découvre le tant attendu casque VR d'Apple. Un produit qui serait visiblement inaccessible dans un premier temps, mais au combien fascinant. Rendez-vous lundi !