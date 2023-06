Le casque AR/VR d'Apple est un fardeau à fabriquer dans les usines !

Après une longue période sans nouveau produit majeur pour intégrer son catalogue, Apple va enfin impressionner tout le monde avec l'annonce d'un casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Beaucoup d'informations ont fuité à propos de ce futur casque révolutionnaire, toutefois, on ne savait pas que sa conception est tellement moderne et innovante que la fabrication est un véritable cauchemar !

Plusieurs détails fuitent à propos du design

Encore cinq jours à attendre avant de découvrir le "Reality Pro", le premier casque à réalité mixte d'Apple. Si on connaît depuis hier soir quelques caractéristiques techniques comme un écran micro-OLED de 1,41 pouce en diagonale, on ne possédait pas assez de détails sur le design et la conception en elle-même de ce futur produit.



Aujourd'hui, un nouveau rapport du média The Information dévoile en avant-première les nombreux détails sur le design du casque AR/VR d'Apple, la conception aurait posé énormément de soucis dans les usines partenaires d'Apple, car celle-ci est très différente de la concurrence et n'est pas vraiment faite pour une "production de masse" où des centaines de milliers d'exemplaires doivent être assemblés en seulement quelques mois !

Parmi les informations qui ont fuité, on retrouve :

Un bouton d'alimentation qui sera situé au-dessus de l'œil gauche, c'est ici que l'utilisateur pourra sortir de veille son casque ou même suspendre l'activité de celui-ci pour qu'il passe en mode veille.

Un petit "cadran" qui sera situé au-dessus de l'œil droit, permettant de switcher entre la VR et AR, l'occasion de quitter le monde virtuel pour basculer instantanément dans le monde réel (enfin presque).

On retrouvera sur le casque une grande pièce de verre incurvée avec des bords enveloppés dans un cadre en aluminium lisse un peu plus épais qu'un iPhone. Cette pièce en verre avec les bords enveloppés devrait accentuer l'aspect premium du casque.

Une carte mère "pliée" unique sur le marché pour s'adapter à la coque extérieure incurvée du casque. Ce composant aurait posé beaucoup de difficultés à produire.

La présence de fibre de carbone à l'intérieur du casque pour renforcer la structure. Ce choix est stratégique puisque la fibre de carbone est extrêmement légère, rigide et résistante. Elle permet aussi de dissiper efficacement la chaleur pour éviter que l'utilisateur transpire après de longues sessions d'utilisation. Dernier avantage d'inclure de la fibre de carbone, c'est qu'elle apportera un aspect visuel attrayant et moderne.

Le bandeau du casque sera composé d'un matériau souple et est attaché à 2 branches courtes et dures, elles contiendront les haut-parleurs gauche et droit.

Un connecteur rond (comme celui au dos de l'Apple Watch) sera présent à la tempe gauche. Un fil descendra vers un boîtier de batterie que vous fixerez à votre taille pendant l'utilisation. Est-ce que le casque aura besoin de ce boîtier de batterie pour fonctionner ? Impossible de le savoir pour l'instant.

Dernier point et cette fois négatif, le profil mince du casque nécessitera aux utilisateurs qui portent des lunettes d'acheter des verres de prescription, ils devront s'attacher de manière magnétique au casque.



Source