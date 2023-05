L'Europe sur le point d'obliger Apple à ouvrir la puce NFC de l'iPhone à d'autres services ?

L'Europe a des inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages, dont celui d'obliger des géants comme Apple a changé leurs politiques qui peuvent être néfastes pour les utilisateurs. En moins d'un an, L'UE a obligé Apple à intégrer la connectique USB-C sur tous ses appareils et à autoriser le téléchargement des applications en dehors de l'App Store (dès 2024). Deux étapes qui paraissaient inconcevables et qui pourtant sont désormais franchies. Le prochain challenge pourrait vous surprendre encore plus !

La puce NFC bientôt ouverte aux tiers ?

Comme tous les autres smartphones, Apple propose dans son iPhone une puce NFC qui permet de payer en magasin, d'acheter son ticket de métro à l'unité... Cependant, le potentiel de la puce NFC est bridé à cause d'Apple qui refuse de donner l'accès aux entreprises tierces qui voudraient, elles aussi, utiliser cette puce NFC dans les iPhone. Parmi les entreprises intéressées, on retrouve des sociétés de paiements sans contact qui désirent concurrencer Apple Pay ou encore des sociétés de transports en commun (comme en France avec la RATP) qui ne peuvent toujours pas exploiter le NFC de l'iPhone.



Selon Boomberg, la position d'Apple concernant le blocage volontaire de la puce NFC à des entreprises tierces est actuellement étudiée par l'UE. Il n'est pas à exclure que l'approche soit similaire à celles de l'USB-C et du Sideloading, autrement dit que l'Europe exige qu'Apple ouvre sa puce NFC afin d'arrêter d'étouffer les entreprises qui souhaitent profiter du paiement mobile via l'iPhone.

Aujourd'hui, la Commission européenne connaît bien l'attitude d'Apple avec les technologies et services proposés dans son écosystème, l'entreprise avance souvent toute seule en éliminant la concurrence. Quand on le lui reproche, Apple met systématiquement en avant les problèmes de sécurité que pourrait engendrer une ouverture à des tiers. Le géant californien l'a fait avec le Sideloading et le fera à coup sûr avec l'ouverture de la puce NFC si les choses vont plus loin.

Ce que demande actuellement l'Europe, c'est qu'Apple arrête de bloquer les petites et grandes entreprises qui veulent créer leur "business" à travers l'iPhone. La Commission européenne a toujours estimé que chaque entreprise devrait pouvoir atteindre librement les Européens, quel que soit l'OS où ils sont. Si du côté d'Android l'ouverture est bien présente, notamment avec le Sideloading ou encore l'utilisation de la puce NFC, Apple reste le mauvais élève dans ce domaine.

Et si une loi obligeait Apple à ouvrir la puce NFC de l'iPhone ?

L'ouverture de la puce NFC de l'iPhone à des entreprises tierces permettrait à ces dernières de développer des applications utilisant la technologie NFC pour communiquer avec des terminaux de paiement sans contact ou d'autres appareils compatibles NFC. Cela pourrait faciliter les paiements mobiles et offrir une intégration plus souple des services de transport en commun, des programmes de fidélité et d'autres fonctionnalités utiles pour les consommateurs.



Cependant, Apple n'a pas complètement tort en ce qui concerne la sécurité. L'ouverture de la puce NFC provoquerait des préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité. Si Apple venait à être obligé d'ouvrir sa puce NFC, des décisions devront être prises pour garantir la protection des utilisateurs.