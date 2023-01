App Store : Apple promet une meilleure transparence à venir en cas de suppression d'app

Depuis toujours, l'App Store possède des directives particulièrement strictes, des règles mises en place pour protéger les utilisateurs. Apple veut absolument une expérience sécurisée et fiable dans sa boutique, il ne doit pas y avoir d'arnaques, d'application imitant une autre et encore moins d'applications qui vous espionneront ou infecteront votre appareil.

Apple bientôt plus transparent

Une application peut prendre des mois, voire des années à être développée, c'est en général le fruit d'un long travail pour les développeurs. Quand une application est validée pour son entrée sur l'App Store, celle-ci peut après être supprimée à tout moment par Apple, ce qui est très souvent un coup de massue pour les développeurs qui ont investi énormément de leur temps !

À l'heure actuelle, Apple peut enlever une application de son App Store sans donner d'explications précises, il est impossible de savoir si ce retrait est lié à un non-respect d'une règle de l'App Store ou si cela s'explique par une décision venant d'un gouvernement.



Ce manque de transparence qui existe depuis la création de la boutique d'applications d'Apple a inquiété plus d'une fois les militants. Cependant, selon plusieurs investisseurs de l'entreprise, les choses vont bientôt changer, Apple aurait accepté d'apporter plus d'informations à un développeur qui voit son application être brusquement retirée de l'App Store !

Selon un article du Financial Times, Apple a promis aux investisseurs qu'elle serait plus communicative sur les raisons du retrait des applications de l'App Store. Cette décision fait suite à la récente vague de suppressions d'applications sur l'App Store chinois et russes. Les habitants des deux pays ont exprimé ces derniers mois leur exaspération de voir leurs applications préférées disparaître du jour au lendemain de l'App Store. Beaucoup soupçonnent qu'il s'agit de décisions gouvernementales "express" que reçoit Apple, mais impossible de vraiment le savoir comme la communication d'Apple à ce sujet est quasiment absente.



Quand on parle de "vague de suppression", ce sont plusieurs dizaines de milliers d'applications qui sont supprimés, ça a par exemple été le cas en Chine sur l'année 2020 où 30 000 applications ont quitté l'App Store. On retrouve des applications liées à la religion, des jeux ou même des outils d'étude.



D'après le Financial Times, Apple divulguera bientôt le nombre d'applications dont la suppression de l'App Store a été demandée par les différentes nations, ainsi que le fait qu'Apple ait ou non accédé à ces demandes de suppression sur la base de violations légales présumées. Le nombre d'applications supprimées pour avoir enfreint les politiques de l'App Store dans chaque pays sera également communiqué aux investisseurs.