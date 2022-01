Apple enregistre les iPad Air 5 et iPhone SE 3 dans la base EEC

Si vous nous suivez, vous aurez remarqué que certaines références d'iPad ont déjà été vus il y a quelques mois, mais il ne s'en était suivi aucune sortie ou annonce. Si vous avez hiberné, sachez que l'iPad Air 5 passer à la puce A15, à une caméra grand angle à l'avant, un flash LED à l'arrière et un modem 5G. Une petite révision également pour ce milieu de gamme.

Du côté des iPad, les nouveaux venus sont un peu plus nombreux :

Le nouvel iPhone SE 3 ne devrait rien bouleverser avec un design identique, assez daté désormais, mais le passage à une puce A14 voire A15 et surtout la 5G. Une bête de course dans un châssis éprouvé...

Ils ont été annoncés à plusieurs reprises, les futurs iPhone SE 2022 et iPad Air 5 se confirment une nouvelle fois grâce à nos confrères de ConsoMac . Comme souvent, ils ont repéré de nouveaux dépôts auprès de l'EEC, soit la Eurasian Economic Commission, qui permet d'avoir un aperçu des sorties prochaines du côté d'Apple. Malgré tout, ces publications ne nous fournissent aucune information supplémentaire puisqu'on y retrouve seulement le type d'appareil, le système d'exploitation et le numéro de modèle.

