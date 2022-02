L’Inde accueille déjà l’iPad 10, l’iPad Air 5 et l’iPhone SE avant le keynote

Un iPhone non commercialisé, un iPad d'entrée de gamme et ce qui est susceptible d'être l'iPad Air de nouvelle génération ont été importés en Inde avant leur annonce prévue au printemps. Sans avoir besoin d’un doctorat, on peut en déduire qu’il s’agit de l’iPhone SE, l’iPad 10 et l’iPad Air 5.

Trois nouveaux appareils à venir chez Apple

Le mois dernier, Apple a enregistré deux nouveaux modèles d'iPad et un nouvel iPhone dans la base de données de la Commission économique eurasienne avec des numéros de série qui ne correspondent à aucun produit actuellement commercialisé. Ces mêmes numéros ont depuis été recoupés par des "sources industrielles" citées dans un nouveau rapport qui indique qu'Apple a commencé à importer les appareils en Inde à des "fins de test". Le préliminaire indispensable à une commercialisation auprès des opérateurs notamment.

Selon de nombreuses rumeurs, Apple devrait remanier plusieurs de ses produits au printemps, l'iPad Air et l'iPhone SE devant recevoir de modestes mises à jour. L'iPad Air 5, le modèle de milieu de gamme d'Apple à partir de 669€, devrait bénéficier de la connectivité 5G sur les modèles cellulaires, de la puce A15 Bionic et de la prise en charge de Center Stage. L'iPhone SE 3, qui débute à 459€, devrait bénéficier de la prise en charge de la 5G, de la puce A15 Bionic et du même écran de 4,7 pouces que le modèle actuel. Quant à l’iPad 10, il pourrait accueillir une puce A14 et un modèle 5G en option, sans oublier le Wifi 6.



Réponse dans quelques semaines avec le premier keynote 2022 d’Apple.