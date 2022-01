Gurman annonce un keynote en mars pour l'iPhone SE 3 et les nouveaux Mac

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

iPhone

Alexandre Godard

1



Après lecture de la newsletter de Gurman parue ce dimanche, nous nous retrouvons en possession de plusieurs nouvelles informations. Première conférence vers le mois de mars ou avril pour Apple, présentation de l'iPhone SE 3ᵉ génération, sortie de l'iMac 27 pouces M1 Pro/Max...

Important de bien démarrer l'année

Mark Gurman de Bloomberg s'est livré à sa traditionnelle newsletter "Power On" du dimanche et il s'est cette fois-ci penché sur le premier évènement majeur qu'Apple devrait tenir en 2022. Selon ses sources, une première conférence virtuelle devrait se tenir aux alentours de mars/avril. Pour ce qui est du contenu à retrouver à l'intérieur, plus de doutes selon ses écrits, le nouvel iPhone SE sera de la partie.



Au menu de cette troisième version, une puce plus puissante et de la 5G pour mettre le modèle au goût du jour. En revanche, il semblerait que l'on conserve l'écran avec les bordures épaisses, dommage. Au-delà de l'iPhone SE de 3ᵉ génération, l'iMac 27 pouces et un Mac mini équipés des puces M1 Pro et M1 Max pourraient également prendre la lumière.



Pour rappel, à la même période l'année dernière, Apple avait fait fort avec une multitude de nouveaux produits dont l'AirTag, l'iMac M1 ou encore l'Apple TV 4K 2021. Cette période qui signe le retour des beaux jours dans notre pays est un moment important pour la pomme qui lance généralement son année.



Comme la pensée générale dont la nôtre que nous vous avons partagé cette semaine, Gurman est convaincu que la WWDC 2022 se tiendra une fois de plus en virtuelle et qu'il faudra malheureusement patienter une année supplémentaire au minimum pour retrouver le format initial.



Voilà donc les premières infos et rumeurs au sujet des nouveaux produits qu'Apple devrait lancer en 2022. Et vous, de votre côté, qu'attendez-vous de la part d'Apple pour vous satisfaire dans les mois à venir ?