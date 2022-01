Le compte de DylanDKT supprimé après avoir révélé l'iPad 10 et l'iMac Pro 2022

Hier à 20:25 (Màj hier à 21:02)

iPad Mac

Medhi Naitmazi

Réagir



Le compte Twitter de "@dylandkt", un leaker réputé classé au 7e rang du classement des sources les plus précises d'AppleTrack, semble avoir été suspendu par l'oiseau bleu. Si la raison n'est pas connue, elle fait suite à plusieurs actions d'Apple et de ses avocats contre des informateurs divulguant tout un tas de détails sur les futurs produits de l'entreprise. Et justement, DylanDKT venait de nous parler de l'iPad 10 et de l'iMac Pro 2022.

Apple a-t-elle eu raison du leaker DylanDKT ?

L'an dernier, un ancien leaker connu sous le pseudonyme de Kang, a affirmé sur Weibo en juin que des courriers officiels étaient envoyées pour avertir les responsables de fuites qu'ils ne devaient pas divulguer d'informations sur des projets Apple non encore commercialisés, sous peine de sanction. Plusieurs ont préféré arrêter comme Kang ou encore Ben Geskin qui nous l'avait confié sur Twitter quelques temps après.

Cette fois, si vous effectuez la recherche de "@dylandkt", le réseau social affichera le message "Ce compte n'existe pas", sans aucune trace de la biographie, de la photo de profil et des tweets précédents du fauteur de trouble présumé.



On ne sait pas pourquoi le compte a été supprimé et rien ne prouve qu'Apple soit à l'origine de cette suspension. Dylandkt peut avoir décidé de supprimer le compte lui-même, cependant, les plus attentifs auront remarqué que les derniers messages du leaker parlaient de la mise à niveau du Mac mini 2022 avec les puces M1 Pro et M1 Max qui serait présenté lors de l'événement spécial du printemps prochain, du futur iMac Pro 2022 et de l'iPad 10 5G, juste après avoir détaillé le MacBook Air 2022 avec puce M2 ou encore l'iPhone SE 3 qui conservera probablement le même design que l'iPhone 8 mais avec lui aussi un modem 5G.



Voici quelques tweets résumant les dernières informations de DylanDKT dont l'iPad 10 qui passerait donc à la 5G avec une puce A14 et le WiFi 6. Quant à l'iMac Pro, il aurait droit à un CPU à 12 coeurs :

According to @ipaddkt, Apple is working on a 10th-gen iPad with an updated chip and 5G connectivity. The design is expected to remain the same as the 9th-gen iPad with a redesign expected in 2023 pic.twitter.com/6tUQeEDm2h — Apple Hub (@theapplehub) January 26, 2022

According to @dylandkt, in addition to featuring the M1 Pro and M1 Max chips, the upcoming 27” iMac will feature a more powerful configuration beyond the M1 Max. This more powerful 12-core chip would be targeted towards pros pic.twitter.com/6Pvur1xlQq — Apple Hub (@theapplehub) January 26, 2022

Nous suivrons bien évidemment l'évolution de la situation autour de ce compte, mais également les autres leakers les plus actifs.