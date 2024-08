Un Mac Mini avec la puce M4 et M4 Pro débarquera en fin d’année (Gurman)

Même s’il ne s’agit pas du Mac qui rencontre le plus de succès dans la gamme, Apple compte bien continuer à faire évoluer son Mac mini. L’entreprise travaille actuellement au lancement prochain d’une nouvelle génération de Mac mini qui aura la particularité d’intégrer une puce M4 et M4 Pro ultra puissante !

Le Mac mini M4 est bien prévu pour une sortie en fin d’année

Apple s’apprête à révolutionner sa gamme de Mac mini avec l’arrivée tant attendue de modèles dotés des nouvelles puces M4 et M4 Pro. Ces nouvelles versions apporteront un vent de fraîcheur non seulement en termes de performance, mais aussi de design, rompant avec une esthétique inchangée depuis plus de dix ans.



Selon le rapport de Mark Gurman de Bloomberg, la sortie de ces nouveaux Mac mini est prévue pour le quatrième trimestre de 2024. Le journaliste explique qu’ils se démarqueront par un design revisité tout en conservant la coque en aluminium emblématique. Le Mac mini 2024 promet d’être le plus petit ordinateur de bureau jamais produit par Apple, il offrira un format encore plus compact et léger, avec des dimensions proches de celles de l’Apple TV mais une épaisseur légèrement supérieure.

Deux variantes seront disponibles : une équipée de la puce M4 standard et une autre de la puce M4 Pro. Ce duo promet des améliorations majeures en termes de performances, ce qui va positionner ces nouveaux Mac mini comme des outils de choix pour les professionnels et les utilisateurs exigeants.



Le rapport explique qu’Apple a testé au moins trois versions de ce nouveau Mac mini, chacune dotée d’au moins trois ports USB-C à l’arrière. En plus des ports USB-C, le Mac mini disposera d’un port d’alimentation et d’un port HDMI.



Le modèle de base du Mac mini M4 devrait être expédié par les fournisseurs dès ce mois-ci, avec une disponibilité au public prévue pour la fin de l’année. Il n’est pas exclu que le lancement des deux modèles soit séparé, permettant à Apple de gérer au mieux les stocks et la demande.