Nintendo va présenter sa nouvelle console avant mars 2025

Le géant Nintendo a profité de la fin de son exercice fiscal 2023-2024 pour annoncer qu'il présentera une nouvelle génération de console. Mais la société japonaise a précisé que la commercialisation n'est pas prévue avant 2025. La Switch OLED vit donc sa dernière année de vie.

Après des rumeurs à la pelle concernant une possible Nintendo Switch Pro, qui a accouché d'une Switch Oled en 2021, puis des spéculations autour d'une Nintendo Switch 2, le créateur de Super Mario a mis fin au suspense, du moins une partie.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est rendu sur X (ex Twitter) pour délivré un message évoquant officiellement le successeur de la Switch :

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…