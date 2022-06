Le SSD est plus lent sur le MacBook Pro M2 que sur le modèle M1 !

Le MacBook Pro M2 est de sortie depuis seulement trois jours et il y a déjà un problème. Selon les nombreux tests sur internet, le SSD du modèle d'entrée de gamme est deux fois moins performant que celui de l'année dernière sous puce M1.

Un constat surprenant sur le nouveau M2...

Disponible à la commande depuis une dizaine de jours, le MacBook Pro M2 est enfin dans les mains de multiples clients. Comme toute sortie de Mac qui se respecte, elle est accompagnée de tests en tout genre sur le web.



Si les points positifs sont bien évidemment énumérés à tout va, il semblerait qu'il y ait un couac au niveau du SSD. Plusieurs internautes ont testé le modèle d'entrée de gamme 256 Go sur l'application Disk Speed Test de Blackmagic et accrochez-vous, les résultats sont moins bons que sur le modèle M1 équivalent de 2020.



Selon les chiffres, la version M2 stagnerait aux alentours des 1.4 Go/s en vitesse de lecture et écriture là où la version M1 grimpait au-dessus des 2.0 Go/s. Pour être précis, cela représenterait une lecture environ 50% plus lente et une écriture 30% moins rapide.

Tous les tests effectués sur cette configuration indiquent le même résultat. À noter qu'à partir de la version 512 Go, ce problème disparaît. Pour expliquer ce phénomène, il faut se rendre à l'intérieur du MacBook Pro M2.



Cette année, Apple a fait le choix d'implanter une seule puce de stockage flash NAND 128 Go alors qu'elle en proposait deux sur le même modèle précédent, tout s'explique. Le géant Californien n'a pour le moment fait aucun commentaire à ce sujet et nous ne savons pas si la pénurie de composant y est pour quelque chose.



Quoi qu'il en soit, il faut retenir que le SSD du MacBook Pro M2 256 Go est moins performant que celui du MacBook Pro M1 256 Go, et ça, ce n'est très reluisant...