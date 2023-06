Le MacBook Air M2 de 15 pouces a aussi un SSD plus lent en 256 Go

Bis repetita. Après le MacBook Air M2 de 13 pouces, c'est la nouvelle variante de 15 pouces qui a été scrutée sous tous les angles, y compris celui de la vitesse du disque (un SSD dans le cas présent).



Selon les informations de la chaîne YouTube Max Tech, le MacBook Air 15 pouces avec 256 Go de stockage présente des vitesses de lecture / écrite plus lentes que les modèles de capacité supérieure. Contrairement aux modèles 512 Go, 1 To et 2 To qui disposent de plusieurs puces NAND, le modèle 256 Go est équipé d'une seule puce NAND, ce qui entraîne des vitesses de lecture et d'écriture réduites. Cependant, les résultats peuvent varier selon votre utilisation.

Plus lent, comme ses aînés

Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez certainement que les modèles 256 Go du MacBook Air 13 pouces M2, du MacBook Pro 13 pouces M2 et du Mac mini M2 présentent également une configuration similaire avec une seule puce NAND. Les tests ont montré une diminution de la vitesse des disques SSD de 30 % en moyenne par rapport aux modèles de génération précédente. Auparavant, Apple utilisait deux puces de 128 Go pour les configurations de 256 Go, mais a opté pour une seule puce de 256 Go pour les modèles plus récents.

Cette réduction de vitesse peut affecter certaines tâches, telles que le transfert de fichiers vers un disque externe, et peut légèrement impacter les performances globales du système lors de charges de travail intensives. En effet, les Mac utilisent temporairement l'espace SSD comme mémoire virtuelle lorsque la mémoire vive physique (RAM) est déjà entièrement exploitée. Cependant, pour la plupart des utilisateurs qui achètent un MacBook Air 15 pouces d'entrée de gamme, les vitesses plus lentes ne seront probablement pas perceptibles. Les utilisateurs ayant besoin de performances plus élevées sont invités à opter pour une configuration avec au moins 512 Go de stockage, ce qui représente une hausse de 320 € par rapport au modèle 256 Go.



Le MacBook Air 15 pouces a été lancé officiellement hier, avec les précommandes ayant commencé la semaine dernière. Il présente la même puce M2 et le même design général que le modèle 13 pouces, mais avec un écran plus grand et deux haut-parleurs supplémentaires. Le modèle 15 pouces est le plus fin du monde dans la catégorie des ultra portables de cette taille, et est disponible à partir de 1 599 euros (Amazon), tandis que le modèle 13 pouces est maintenant proposé à partir de 1 299 euros. Pour aller plus loin, consultez nos derniers articles sur ce modèle, à savoir les explications de la conception du MacBook Air 15 pouces ou encore les premiers avis sur le MBA 15 pouces.



Enfin, voici la vidéo de Max Tech :

