La demande de MacBook Air 15 pouces a fortement baissé

L'analyste Ming-Chi Kuo affirme que les ventes du MacBook Air 15 pouces seront inférieures de 20 % aux prévisions, suite à une forte baisse de la demande depuis la rentrée scolaire. Un signal alarmant pour Apple qui misait gros sur cette variante inédite du "Air".

Une demande en chute libre

Suite à ses récentes prédictions concernant l'iMac M3, l'analyste Kuo signale que les livraisons globales de MacBook sont en baisse, spécialement sur le MacBook Air 15 pouces introduit cet été. Après de bons débuts, le grand "Air" avait vu sa production rapidement réduite par Apple. Le rapport du jour ne fait que confirmer la tendance :

La demande pour le nouveau MacBook Air 15 pouces a chuté de manière significative après la période de la rentrée scolaire, et les prévisions de livraisons ont été revues à la baisse d'environ 20 % ou plus cette année. Les livraisons de MacBook devraient diminuer d'environ 30 % en glissement annuel pour atteindre environ 17 millions d'unités en 2023.

La tendance n'est pas prête de s'inverser, puisque comme le rappelle Kuo, il n'y a pas de nouveaux produits prévus au dernier trimestre de l'année. Du coup, "la dynamique des livraisons de MacBook sera nettement inférieure à celle des saisons de pointe passées."

La raison principale est évidente, la baisse du travail à domicile, aussi appelé télétravail, ainsi qu'un manque de nouveautés sur les dernières itérations de la gamme. Le miniLED des MacBook Pro a été un argument de poids, tout comme les puces M1 en général. Les versions M2 ont moins attiré. Le cycle de renouvellement du Mac étant bien plus grand que celui de l'iPhone.



Malgré ce commentaire sans nuance sur la baisse de l'attrait du silicium d'Apple auprès des consommateurs, Kuo rapporte également qu'"Apple s'attend à ce que le processeur M3 stimule les livraisons de MacBook en 2024", mais il reste prudent quant à "l'efficacité de cette stratégie".



Pour l'analyste, Apple doit écouler ses stocks et reformuler de nouvelles stratégies de produits et de marketing pour 2024. Kuo rappelle que les composants clés d'un MacBook et l'assemblage final coûtent généralement trois fois le prix de ce qu'on trouve sur un PC Windows.



Si vous attendez un nouveau MacBook, il faudra donc patienter encore plusieurs mois avant de voir débarquer les MacBook Air M3 et MacBook Pro M3 Pro / Max vers mi-2024.



PS : le MacBook Air 15 pouces M2 est en promo (-150 €)

