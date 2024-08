Le premier démontage de l'iPad Pro 2024 révèle les changements internes

Encore une fois, iFixit s'est fait coiffé au poteau sur le démontage d'un nouvel appareil Apple. Pour l'iPad Pro M4, c'est la chaîne YouTube "Phone Repair Guru" qui a été la plus prompte en partageant une vidéo de démontage du nouvel iPad Pro dans sa version 13 pouces, offrant un premier aperçu des modifications apportées au design interne de l'appareil.

Apple a bien travaillé sur son iPad Pro M4

Lors de son événement centré sur les tablettes de la semaine dernière, Apple avait non seulement vanté les mérites de sa nouvelle tablette en termes de performances d'affichage (merci l'OLED) et de calculs (merci la M4), la firme s'était aussi attardé sur la nouvelle conception interne. D'après Tim Cook et ses amis, l'entreprise a réussi à améliorer les performances thermiques des nouveaux modèles 2024 de près de 20 % par rapport aux modèles de la génération précédente en ajoutant des feuilles de graphite au châssis et en infusant le logo Apple à l'arrière avec du cuivre. Tout cela, en affinant drastiquement l'iPad Pro. Une prouesse que l'on peut apercevoir dans la vidéo de nos confrères.

Autre élément visible, la caméra frontale et les composants Face ID déplacés sur le bord droit de l'iPad Pro, soit l'emplacement où le nouvel Apple Pencil Pro se fixe magnétiquement à l'appareil. Le démontage montre quelques changements dans le réseau d'aimants à l'intérieur de l'iPad Pro.



Pour le reste, le nouvel iPad Pro présente une conception interne similaire à celle de la génération précédente, équipée de la puce M2. La vidéo donne un aperçu de la carte logique centrale avec la puce M4, une batterie de 10 209 mAh avec des languettes adhésives, des haut-parleurs quadruples, et plus encore. Mais ce n'est pas aussi complet qu'un article du spécialiste iFixit. Ce dernier devrait publier dans les prochains jours.



Le nouvel iPad Pro a été lancé en magasin et a commencé à être livré aux clients ce mercredi. Outre la puce M4, les principales nouveautés comprennent un écran OLED plus lumineux et un design ultra fin, qui en fait l'appareil le moins épais de l'histoire d'Apple (5,1 mm). Comme indiqué cet après-midi, le meilleur atout de l'iPad Pro M4 est peut-être le nouveau Magic Keyboard, pratiquement parfait !



Voici la vidéo en question de "Phone Repair Guru" :