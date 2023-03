Le MacBook Air 15 pouces disponible dès avril selon Ross Young

Ross Young, analyste et patron de Display Supply Chain Consultants, persiste et signe : le MacBook Air 15 pouces d'Apple est toujours en bonne voie pour un lancement en avril prochain. Young a de très bons antécédents en ce qui concerne les informations relatives aux futurs produits Apple, il avait notamment prédit l'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro, la taille de l'iPad mini 6 ou encore les derniers MacBook Pro 2023.

Une nouvelle taille pour le MacBook Air

Le mois dernier, Young a déclaré que la chaîne d'approvisionnement d'Apple avait commencé à produire des dalles pour un nouveau MacBook Air de 15 pouces, ce qui serait la plus grande taille d'affichage jamais proposée pour l'ordinateur portable. À l'époque, Young avait déclaré qu'il s'attendait à ce que ce MacBook Air soit commercialisé au début du mois d'avril, et il a réitéré ses propos dans un bref tweet.

Si le MacBook Air 15 pouces est lancé en avril, cela signifie qu'Apple l'annoncera via un communiqué de presse et des précommandes dans les prochains jours. Habituellement, elle lance ses nouveaux produits au printemps, parfois à l'été, puis à la rentrée en septembre.



L'actuel MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M2 a été lancé en juillet 2022 après avoir été annoncé à la WWDC 22 un mois plus tôt. Il n'est pas encore tout à fait clair si le modèle 15 pouces sera équipé de la puce M2 ou de la puce M3, car les rumeurs sont contradictoires. L'année dernière, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a affirmé qu'un MacBook 15 pouces équipé des puces M2 et M2 Pro sortirait au deuxième trimestre 2023, potentiellement sans la marque Air.



Mark Gurman, de Bloomberg, s'attend à ce que les modèles de MacBook Air de 13 et 15 pouces soient lancés entre la fin du printemps et l'été, avec la puce M3.



Quoiqu'il en soit, ce sera le premier MacBook Air 15 pouces de l'histoire, la firme ayant initialement sorti son ultra-portable en 11 et 13 pouces.