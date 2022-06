Nouvelle Apple TV 4K avec une puce A14 et HomePod 2 avec écran en 2023

Dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On pour Bloomberg, Mark Gurman a évoqué les nouveaux Mac M2 et M3 à venir du côté d'Apple, y compris les nouveaux modèles Mac mini, MacBook Pro et Mac Pro, mais le journaliste américain a également parlé des futurs HomePod 2023 et Apple TV 2022.

La nouvelle Apple TV avec puce A14

Selon Gurman, Apple développe plusieurs autres appareils qui pourraient être lancés plus tard cette année et au-delà, y compris une nouvelle Apple TV plus puissante. La nouvelle Apple TV, nom de code J255, est en cours de développement avec une puce A14 et un gigaoctet de RAM supplémentaire par rapport à l'Apple TV 4K 2021 et sa puce A12. Tout cela pourrait être utile pour les capacités de jeu que le constructeur américain continue de faire progresser. Par exemple avec tvOS 16, les manettes de Nintendo Switch peuvent être utilisées. Le format et le design ne devraient cependant pas évoluer. Dommage !

Le HomePod 2 avec un écran

Le HomePod 2, nom de code est B620, utilisera la même puce S8 que les montres Apple et sera plus proche du HomePod original en termes de taille et de performances audio qu'un nouveau HomePod mini. Le nouveau HomePod aura un écran mis à jour sur le dessus et il a même été question d'une fonctionnalité multi-touch. Voilà qui devrait permettre à la firme de concurrencer Amazon et sa gamme Echo, mais aussi Google et ses Home.