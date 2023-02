Basic Apple Guy propose un superbe fond d'écran HomePod 2

Le très créatif Basic Apple Guy a encore frappé. Après les fonds d'écran des entrailles des iPhone 14, voici une nouvelle création. Le nouveau papier peint à appliquer en fond d'écran de son téléphone célèbre le retour du HomePod grand format en faisant apparaître le haut-parleur intelligent.

Le nouveau fond d'écran présente un dégradé de couleurs que l'on retrouve sur l'écran tactile de l'enceinte intelligente, ainsi que le HomePod 2 lui-même tout en bas. Le résultat est superbe, à la fois simple et tellement efficace. Sur l'écran de verrouillage, vous n'êtes pas gêné par l'enceinte en bas, et sur l'écran d'accueil, le HomePod en coloris "minuit" souligne les applications au-dessus.

Basic Apple Guy a rédigé un article pour l'occasion, où l'on peut retrouver le "wallpaper", ainsi que ses remarques sur le HomePod 2. Vous pouvez le télécharger juste ici :

Pourquoi il aime le HomePod 2023 :



Son avis en résumé :

Grâce à la maturité des fonctionnalités et à l'amélioration de la réputation des HomePod, ceux-ci ont une chance de devenir un élément régulier et cohérent de la gamme d'Apple. Le HomePod n'était pas destiné à être un gros vendeur pour Apple, mais sa fiabilité, son coût élevé et ses fonctionnalités limitées en faisaient un produit difficile à vendre, sauf pour les plus grands fans d'Apple. Aujourd'hui, le HomePod est connu, avec une meilleure réputation et un ensemble de fonctionnalités plus abouti. Cette fois-ci, il pourrait bien réussir.