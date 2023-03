Rumeur : le HomePod avec un écran n'est pas une priorité dans les projets d'Apple

Depuis un certain temps, les analystes et leakers mentionnent l'arrivée d'un HomePod nouvelle génération qui intégrerait un écran permettant d'afficher des informations pertinentes et des applications. Selon les dernières indiscrétions obtenues, le projet est bien en cours, mais ne représenterait pas une priorité en interne.

Le HomePod avec un écran repoussé au premier semestre de 2024

Avec son HomePod, Apple n'a pas réussi à dominer le marché des enceintes connectées et à s'imposer face à Amazon et Google qui sont les deux géants du secteur. Cependant, on ne peut nier qu'Apple a fait des efforts en proposant un HomePod mini à un prix plus accessible que le HomePod 1 puis en commercialisant un HomePod 2 plus récemment avec des fonctionnalités plus haut de gamme. Si grâce à ces deux actions la part de marché d'Apple a légèrement augmenté, le géant californien veut aller plus loin avec un HomePod... intégrant un écran tactile !



Mark Gurman de Bloomberg a suggéré dans son bulletin Power On qu'un report à 2024 du HomePod avec écran permettrait à Apple de réaffecter son budget de recherche et développement à d'autres projets plus urgents, tels que la création de casques de réalité mixte.

Sans grande surprise, Apple fait le choix aujourd'hui de privilégier l'investissement dans la recherche et développement pour les produits qui apporteront la meilleure marge de bénéfice. N'oublions pas que le casque AR/VR d'Apple est prévu pour être commercialisé à un prix similaire à celui d'un MacBook Pro quand le HomePod avec un écran sera probablement disponible à moins de 500€.



Cette indiscrétion de Gurman colle avec les récentes déclarations de l'analyste Ming-Chi Kuo, celui-ci avait affirmé que le premier HomePod avec un écran de 7 pouces débarquerait au cours du premier semestre de 2024.



Apple va bientôt rejoindre certains de ses concurrents qui proposent déjà des enceintes connectées avec un écran. C'est le cas par exemple chez Google avec le Nest Hub Max, chez Amazon avec l'Echo Show 10 et l'Echo Show 8 et chez Meta avec le Portal Go. Apple le sait, proposer un écran sur une enceinte connectée, c'est assurer un intérêt supplémentaire envers l'appareil et permettre de nouvelles interactions sans avoir besoin de passer par la commande vocale "Dis Siri".



D'autres informations arriveront peut-être prochainement à propos du HomePod avec un écran, nous attendons avec impatience des renseignements plus précis à propos des caractéristiques, des fonctionnalités, de sa capacité à être autonome ou non ainsi que de son prix. Actuellement, Amazon propose des modèles très sérieux à moins de 100€, ce qui incitera (on l'espère) Apple à ne pas viser trop haut pour le tarif de son HomePod avec écran.

