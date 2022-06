Les Joy-Cons de la Switch sont supportés par iOS 16

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Bien que cela ne soit pas annoncé sur le site d'Apple, les premiers testeurs d'iOS 16 ont découvert que le nouveau système d'exploitation ajoute la prise en charge des Joy-Cons et de la manette Pro de la Nintendo Switch. Cette fonctionnalité a été mise en évidence sur Twitter par Riley Testut, le développeur de l'émulateur Delta.

Une bonne surprise pour les joueurs sur iOS 16

Dans une série de tweets, Testut a déclaré qu'iOS 16 prend en charge les Joy-Cons gauche ou droit, ou les deux à la fois comme une manette unique. Testut a ajouté qu'il est possible de basculer dynamiquement entre l'utilisation des Joy-Cons individuellement ou comme une seule manette combinée en maintenant les boutons de capture d'écran et d'accueil pendant quelques secondes.

Testut a également confirmé que iOS 16 prend en charge la manette "Pro Controller" de la Nintendo Switch, qui est une manette de jeu d'apparence plus traditionnelle.

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!!



Can confirm they work perfectly with Delta 😍 pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022



Les manettes peuvent être personnalisées dans le menu Bluetooth de l'application "Réglages" sur iOS 16, qui est disponible en version bêta pour les développeurs depuis cette nuit. Apple a déclaré qu'une version bêta publique d'iOS 16 suivra en juillet, et que la mise à jour logicielle sera publiée à l'automne.



Pour mémoire, les iPhone et iPad prennent également en charge les manettes DualSense de la PlayStation 5 et Xbox Series X depuis la sortie d'iOS 14.5 en avril 2021. Voilà qui complète la liste !