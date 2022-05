Est-ce un iPhone 14 Pro dans cette pub thaïlandaise pour Apple Pay ?

iPhone 14 Pro : de nouveaux rendus basés sur les rumeurs Plus le temps passe et plus nous en apprenons sur la prochaine génération de l'iPhone qui sortira à la rentrée 2022. Si pour le moment, les spécialistes des fuites n'ont pas réussi à obtenir...

iPhone 14 Pro : un mode de rafraîchissement à 1 Hz pour le "always-on" ? Une nouvelle rumeur autour de l'iPhone 14 Pro vient de voir le jour, et cette dernière provient de Ross Young du site web Display Supply Chain Consultants. Celui-ci est persuadé qu'Apple pourrait...

Unbox Therapy a réalisé une prise en main d'un iPhone 14 Pro Max Le YouTuber Unbox Therapy a partagé un aperçu de l'iPhone 14 Pro Max en utilisant ce qu'il prétend être une réplique à l'identique créée par des fabricants d'accessoires tiers ayant accès...

Des écrans encore plus grands sur les iPhone 14 Pro Les prochains modèles hauts de gamme d'Apple, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, seront certainement dotés d'un écran légèrement plus grand que celui de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13...

Les façades des iPhone 14 (Max) / 14 Pro (Max) en images et des maquettes 3D Depuis près d'un an, nous savons qu'Apple rechigne à poursuivre l'aventure des iPhone "mini" et prépare une nouvelle gamme pour l'iPhone 14. Exit l'iPhone 14 mini et place à l'iPhone 14 Max, la...