Sortie des iPhone 14 : jusqu'à 12 heures de queue devant les Apple Store en Thaïlande !

C'est le grand jour pour les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, les nouveaux smartphones star d'Apple peuvent désormais être achetés en Apple Store ainsi que chez les revendeurs qui ont probablement passé de grosses commandes pour répondre à la demande de leurs clients !

L'iPhone 14 fait fureur en Thaïlande

Si vous avez précommandé l'un des iPhone 14, vous le recevrez certainement aujourd'hui par transporteur (UPS ou DHL) ou peut-être que vous allez le récupérer en Apple Store grâce à une réservation depuis le site d'Apple.

Pour ceux qui ont raté la précommande, il y a la solution d'aller faire la queue devant l'Apple Store, un procédé qui n'est pas toujours fiable, mais qui fait généralement ses preuves !



En Thaïlande, les Apple Store ont été pris d'assauts tard dans la soirée, des queues de clients Apple se sont formées équipées d'un siège, d'un café et de beaucoup de détermination pour commander l'un des iPhone 14 qui ont été annoncées lors de l'Apple Event du 7 septembre.

Après une nuit passée dehors à attendre devant les Apple Store, les clients thaïlandais ont eu la chance de pouvoir acheter l'un des iPhone 14 qui étaient en stock. Par chance, Apple a apparemment bien rempli les stocks de ses boutiques dans le pays !



Au-delà des iPhone 14, beaucoup venaient également acquérir l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE 2, les dernières générations de la célèbre montre connectée font aussi leur début aujourd'hui, elles étaient en précommande il y a quelques jours et peuvent être récupérées dès maintenant par les consommateurs

Fans Queue over 12 Hours Outside @Apple’s Thailand For New iPhone 14 Line Up .#iphone14pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/OjnArh2ddV — Wai Yan Min Khant @ Andrew (@andrewjames194) September 15, 2022

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.