iPhone 14 : le paiement en 24x sans frais sur l'Apple Store ne fonctionne pas

Comme chaque année, la réouverture de l'Apple Store pour les précommandes des nouveaux iPhone est un moment crucial pour la marque. Une étape durant laquelle il ne faut pas se louper même si c'est malheureusement ce qui est arrivé avec le système de paiement en 24x sans frais. Explications.

Tout ne s'est pas passé comme prévu

Depuis vendredi 9 septembre 2022, 14h, il est possible de précommander l'iPhone 14 sur l'Apple Store. Cette année, deux solutions s'offrent à vous, soit vous payez le montant total en une seule fois, soit vous passez par le paiement en 24x sans frais.



Pour cette deuxième solution, Apple France s'est associé à Alma, société spécialisée dans le paiement en plusieurs fois. Si sur le papier cette méthode peut être utile pour de nombreux clients qui ne disposent pas du montant final à débourser tout de suite, il semblerait que tout ne s'est pas passé comme prévu.



En effet, comme le démontre les nombreux commentaires sur Twitter et autres forums, il y a eu énormément de refus lors du processus de validation. Des refus qui n'étaient pas liés au profil des consommateurs mais bel et bien à un bug suite à l'arrivée massive de commandes sur un court laps de temps.

La société a bien évidemment réagi dans la foulée en admettant qu'il y avait eu un souci et surtout pour prévenir tout le monde qu'un système de remplacement avait été mis en place le temps que le problème soit résolu.



En attendant, Alma promet de s'occuper de tous les clients qui n'ont pas pu finaliser leur transaction. Petite info supplémentaire, si lors de votre commande, la date de livraison affichait le 16 septembre, vous allez bien recevoir votre iPhone 14 à cette date, même si l'étape finale n'a pas pu être exécutée.



Avez-vous rencontré un problème lors de la commande de votre nouvel iPhone avec le paiement en 24x sans frais sur l'Apple Store ou au contraire cela s'est déroulé parfaitement ?