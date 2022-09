L'iPhone 14 sort aujourd'hui et bonne nouvelle, il y a du stock en Apple Store

Une nouvelle qui pourrait en rassurer certains. Si vous avez prévu de vous rendre en Apple Store à votre pause déjeuner ce midi ou après le travail en fin de journée pour acheter l'iPhone 14, vous devriez trouver votre bonheur. Apple aurait prévu le coup et aurait réussi à stocker une quantité importante de produits. Espérons que ce soit réellement le cas.

On se retrouve à l'Apple Store

C'est le grand jour ! Nous sommes le vendredi 16 septembre 2022 et l'iPhone 14 fait son entrée dans les rayons de l'Apple Store. Une nouvelle excitante même si cela peut vite partir dans le négatif en ces temps de pénurie.



Cependant, il se pourrait que cela se passe mieux que prévu. Comme indiqué par nos confrères de iGeneration, qui possèdent un petit oiseau bien renseigné sur le sujet, les boutiques d'Apple ont reçu un stock important de nouveaux produits pour le lancement officiel.



Autrement dit, il devrait être possible de se rendre en Apple Store à l'improviste (comme au bon vieux temps) et de pouvoir repartir avec son iPhone 14 de la couleur de son choix. L'iPhone 14 et les iPhone 14 Pro sont concernés par cette info, au contraire de l'iPhone 14 Plus qui, pour rappel, sort début octobre. Attention au stockage, les modèles 128 Go et 256 Go seront les plus nombreux (logique) tandis que les 512 Go et 1 To se feront un peu plus rares.

Si c'est l'Apple Watch qui vous intéresse, sachez que la Series 8 et la nouvelle Apple Watch SE ont elles-aussi fait le plein de munitions. Les clients parisiens, certes plus nombreux, devraient avoir un peu plus de chance étant donné la quantité importante d'Apple Store mis à leur disposition dans la région.



L'iPhone 14 est également en vente sur Amazon, même s'il faut être à l'affut pour ne pas tomber sur la mention "rupture de stock".

Comment faire pour avoir son iPhone aujourd'hui ?

Si malgré le message positif ci-dessus, vous n'êtes toujours pas rassuré en ce qui concerne l'achat de votre iPhone aujourd'hui, nous vous conseillons de passer par la méthode du retrait en magasin lors d'une commande sur l'Apple Store en ligne.



Après avoir rempli votre panier avec l'iPhone 14 de votre choix, il faut sélectionner l'option "retrait en magasin". À partir de là, Apple évalue la situation en temps réel et vous propose les créneaux disponibles dans le/les Apple Store autour de chez vous. Nous avons eu confirmation qu'un iPhone 14 Pro commandé ce matin par un client avec cette méthode, pourra être retiré en fin de journée à l'Apple Store de La Défense. Tentez votre chance.

